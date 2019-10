Mannheim. (pol/rl) Zu einer Massenschlägerei kam es in der Neckarstadt-West in der Nacht zum Sonntag. Das meldete die Polizei am Montag.

Ein 45-jähriger Anwohner hatte sich zu später Stunde über Lärm aus der Gaststätte an der Ecke Mittelstraße und Ackerstraße geärgert. Deswegen ging er selbst in die Gaststätte und beschwerte sich dort. Dabei kam es zu einem Streit zwischen ihm und dem 23-jährigen Betreiber.

Der Streit verlagerte sich auf die Straße, wo es zu einer Schlägerei kam, an der sich nach und nach immer mehr Personen beteiligten. Dabei sollen die Beteiligten auch eine Flasche und eine Holzlatte verwendet haben.

Gegen 1.15 Uhr gingen die mehrere Anrufe von Anwohnern bei der Polizei ein. Als die ersten von insgesamt elf Streifenwagen eintrafen, war die Schlägerei jedoch schon wieder beendet. Es standen nur noch mehrere Gruppen vor der Pizzeria herum.

Das Lokal wurde für die Nacht geschlossen und mehrere Platzverweise erteilt. Danach kam es zu keinen weiteren Störungen mehr, hieß es. Insgesamt seien drei Personen verletzt worden. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung dauern an.