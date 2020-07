Ein Riesenrad wird sich nicht wie geplant im August am Technoseum drehen, sondern erst einen Monat später bei der Oktobermess. Dafür gibt es aber Auflagen: Maximal 50 Schausteller werden zugelassen, und nur 500 Personen dürfen zeitgleich aufs Gelände. Foto: Gerold

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Zuerst die schlechte Nachricht: Die Pläne für eine "Klääni Mess" im August auf dem Neuen Messplatz mit einem mobilen Freizeitpark und Fahrgeschäften sind vom Tisch, und es wird sich auch kein Riesenrad auf dem Parkplatz vor dem Technoseum drehen. Dafür soll, das ist die gute Nachricht, die Oktobermess bereits am 12. September beginnen und auf vier Wochen ausgedehnt werden, also doppelt so lange wie üblich dauern.

"Wir konnten leider in der Kürze der Zeit nicht genügend zugkräftige Betreiber von Fahrgeschäften finden", begründet Stephan Schuster, der Vorsitzende des Mannheimer Schaustellerverbands, gegenüber der RNZ das Aus für die "Klääni Mess". Er verweist zudem auf die hohen Kosten für Zäune und das Sicherheitspersonal. Und die Hitze. "Die Leute kommen nicht, wenn die pralle Sonne scheint", so Schuster. Nur von den Abendumsätzen könnten die Schausteller aber nicht leben. Und abgesehen davon hätte die "Klääni Mess" aus Desinfektionsgründen zwischenzeitlich ab- und wieder aufgebaut werden müssen.

Das Riesenrad wäre lediglich von einer Imbissbude und einem Getränkestand flankiert worden. Trotzdem habe das Ordnungsamt dem Veranstalter, die städtische Tochtergesellschaft Event und Promotion Mannheim (EPM), ebenfalls eine Umzäunung auferlegt. "Das kostet alles Geld", sagt Schuster. Bei der "XL"-Okobermess sind die Vorzeichen dagegen wesentlich günstiger. Und Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch (CDU) hat am Dienstag im Hauptausschuss bereits angekündigt, dass die Verwaltung das Anliegen der Schausteller wohlwollend prüfend werde.

Ein Selbstläufer wird die Oktobermess aber nicht. Zumal laut EPM wegen der Hygiene- und Abstandsregeln in Corona-Zeiten nach derzeitigem Stand nur maximal 50 statt sonst 150 Schausteller und die Besuchergrenze bei 500 Personen liegt. Dennoch ist Schuster guter Dinge. So stehe der Verband in Kontakt mit vielversprechenden Anbietern.

"Es kann gut sein, dass wir Attraktionen bekommen, die es noch nie in Mannheim gab", schaut Schuster optimistisch in die Zukunft. Erst gar nicht darüber nachdenken will er, dass eine zweite Infektionswelle auch dem Traditionsfest einen Strich durch die Rechnung machen könnte. "Das würde kaum ein Schausteller überleben, wir stehen ja jetzt schon mit dem Rücken zur Wand", sagt der Verbandschef.

Schuster ärgert sich über die strengen Corona-Regeln in Deutschland. Er wisse von einer Messe in Straßburg, durch die die Besucher ohne Mundschutz und dicht an dicht flaniert seien. Frankreich habe aber viel größere Probleme wegen der Corona-Pandemie gehabt als Deutschland. Einstweilen hoffen Schuster und seine Kollegen auf die von der Landesregierung versprochenen höheren Zuschüsse (die RNZ berichtete). Und schon darauf, dass Weihnachtsmärkte doch stattfinden. "Ansonsten wäre das unser Ende."