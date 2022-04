Von Alexander Albrecht

Mannheim. Es piept bei Peter Kurz – also in dem Raum der baden-württembergischen Landesvertretung in Brüssel, von wo aus der Mannheimer Oberbürgermeister einer Pressekonferenz zugeschaltet ist. Feueralarm. Erleichterung, als Kurz kurze Zeit später unversehrt zurückkehrt. Fehlalarm.

Der SPD-Politiker hat nicht nur deshalb gute Laune, sondern vor allem, weil Mannheim es neben Heidelberg in die Riege von 112 Städten geschafft hat, die von der EU besonders gefördert werden. Das Ziel: bis 2030 klimaneutral sein. Doch dieser Weg wird kein leichter sein, um einen einst geschätzten Sohn der Stadt zu zitieren.

Denn: Jede ausgewählte Kommune verpflichtet sich in einem eigenen Vertrag mit der EU freiwillig dazu, innerhalb der nächsten acht Jahre ihren Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 um mindestens 80 Prozent zu reduzieren. Maximal 20 Prozent der Emissionen dürfen durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden, nur dann gilt eine Stadt als klimaneutral. Die EU will das "erst" 2050 geschafft haben.

Kurz kündigt umfangreiche Investitionen in Mannheim an. So gesehen wirken die circa 3,2 Millionen Euro, die jede Kommune aus der EU-Mission "100 klimaneutrale Städte bis 2030" erhält, wie der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Diese Gelder sind laut Kurz aber in erster Linie dazu gedacht, das Management in den Verwaltungen für die Projekte zu finanzieren. Wie Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) erklärt, können die ausgewählten Städte allerdings leichter die Fördertöpfe der Europäischen Union anzapfen: zum Beispiel für umfangreiche Gebäudesanierungen in Mannheim.

Dass die Bewerbung für das EU-Programm erfolgreich war, führt sie insbesondere auf den "Global Green Deal" zurück. Darin benennt die Stadt acht Aktionsfelder, zum Beispiel "saubere, erschwingliche und sichere Energie", "ressourcenschonendes Bauen", "nachhaltige und intelligente Mobilität" "faire, gesunde und umweltfreundliche Lebensmittel" oder ein "Null-Schadstoff-Ziel für die Umwelt". Gefragt und gefordert sind alle Bürger: So sollen mit ihnen auf der Plattform und mit der Unterstützung von Experten "Deals" abgeschlossen werden.

Einen weiteren Schwerpunkt legt Mannheim als industriell geprägte Großstadt auf Projekte, in denen Unternehmen und Energieerzeuger an einer sozial gerechten Transformation mitarbeiten. Das Ziel des europäischen Projekts deckt sich weitgehend mit dem des "Mannheimer Modells" der MVV. Der Energiekonzern will bis 2030 den CO2-Ausstoß um mindestens 80 Prozent im Vergleich zu 2018 senken.

"Dass es bei diesen historisch unglaublich großen Anstrengungen nicht zu Konflikten und Widerständen kommt, ist eine Illusion", sagt Kurz. Und spielt damit auf die Forderung von mehr als hundert Einzelhändlern und Gastronomen an, den Verkehrsversuch in der Innenstadt sofort zu stoppen und die Straßensperrungen aufzuheben. Kurz erhofft sich von dem auf ein Jahr angelegten Test mehr Aufenthaltsqualität, das zeigten viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung mit dem Tenor, "uns nicht unterkriegen zu lassen". Abgesehen davon habe sich die Situation im Zentrum in den vergangenen 20 Jahren nicht verbessert. Deshalb setzt der OB darauf, dass am Ende doch noch eine Einigung zustande kommt.

Beim Thema Verkehr, ob bei der Taktung im öffentlichen Nahverkehr oder bei Fahrradstraßen, will Mannheim das Netzwerk der 112 Städte nutzen, um sich Anregungen zu holen. Und natürlich sollen mit Heidelberg Synergieeffekte ausgelotet werden.