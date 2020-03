Mannheim. (pri/rl) In der Weinbietstraße hat am Montagmittag gegen 11.40 Uhr Uhr eine Sauna in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach ersten Informationen war ein Möbel-Monteur in einem gegenüberliegenden Gebäude unterwegs, als er Rauch aus dem Keller gegenüber steigen sah. Geistesgegenwärtig rief er sofort die Feuerwehr und rannte dann zu dem Wohnhaus auf der anderen Straßenseite, um die Bewohner zu alarmieren.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stieg schwarzer Rauch aus dem Keller des Mehrfamilienhauses. Eine Bewohnerin musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Die Wohnung im Erdgeschoss war nach dem Brand nicht bewohnbar. Angeblich sollte die Wohnung im Erdgeschoss am heutigen Montag neu bezogen werden. Ein Monteur war gerade mit dem Küchenaufbau beschäftigt. Wie hoch der Sachschaden ist und wie es zu dem Feuer kommen konnte, wird ermittelt.