Gerettete Lebensmittel können Interessierte am Freitag bei der Aktion des Vereins Foodsharing Mannheim am Hauptbahnhof mit nach Hause nehmen. Foto: Seeger

Mannheim. (oka/zg) Die Klimaschutzagentur, der Verein Foodsharing Mannheim und der Stadtraumservice nehmen die bundesweiten Mehrwegtage, die vom 2. bis 15. Mai bereits zum zweiten Mal stattfinden, zum Anlass, um über Lebensmittelrettung und Plastikvermeidung zu informieren. Ziel ist es auch, die Alternativen zu Einwegverpackungen aufzuzeigen und auf die ab 1. Januar 2023 kommende Mehrwegpflicht hinzuweisen.

Zu viele Lebensmittel landen in Deutschland im Müll, findet der Verein Foodsharing Mannheim und informiert im Green House am Hauptbahnhof am Freitag, 6. Mai, von 16 bis 19 Uhr, wie man Lebensmittelretter werden kann und wo sich die öffentlich zugänglichen Fairteiler – also Schränke mit geretteten Lebensmitteln – befinden. Mit einem Tisch voller Lebensmittel, die an diesem Tag in Supermärkten und von Wochenmärkten vor der Tonne bewahrt werden, will man auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen. Gemäß dem Motto "Lebensmittel gehören auf den Teller statt in die Tonne" sind alle Besucherinnen und Besucher eingeladen, gerettete Lebensmittel mitzunehmen und dafür eigene Mehrwegbeutel und -boxen mitzubringen.

Ebenfalls mit dabei ist die Klimaschutzagentur und stellt die in der Quadratestadt bereits vorhandenen Mehrwegsysteme vor. Dabei erfahren die Besucherinnen und Besucher, wo Take-away und To-Go bereits in den umweltfreundlichen Alternativen zu Einwegverpackungen angeboten und wo mitgebrachte Mehrwegbehälter der Kundinnen und Kunden befüllt werden.

Unter dem Motto "Mehrweg statt Einweg – wie wir alle mit einfachen Mitteln den Verbrauch von Plastik senken können" gibt der Stadtraumservice am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. Mai, am Hauptbahnhof im Rahmen der Mehrweg-Aktionstage Tipps zum Vermeiden von Einwegplastik. Besonders wirksam: Wer seinen Durst zum Beispiel mit Leitungswasser stillt, spart am meisten Plastik ein. An zweiter Stelle steht die Verwendung von Mehrwegflaschen aus Glas. "Denn allein zwei Glasflaschen reduzieren eine ganze Wertstofftonne voll mit Einwegplastikflaschen", heißt es in der Ankündigung der Infoaktion.

"Gerade am Mannheimer Hauptbahnhof, wo von morgens bis abends geschäftiges Treiben herrscht und Speisen sowie Getränke häufig auf dem Weg konsumiert werden, sind solche Beratungsangebote gut platziert. Wir möchten allen Reisenden und Besucherinnen und Besuchern einen kleinen Denkanstoß über den eigenen Konsum mitgeben", kommentiert Alexandra Kriegel, Eigenbetriebsleiterin Stadtraumservice, die Aktion an diesem hochfrequentierten Standort.

Darüber hinaus informieren die Abfallberaterinnen und Abfallberater über die Biotonne und die umweltfreundliche Entsorgung organischer Abfälle. Beim Bioabfall sei es ganz wichtig, dass er nicht in Plastiktüten entsorgt wird, damit er vollständig kompostiert werden kann. Wer den Stand besucht, kann sein Wissen am Glücksrad testen. Den Interessierten werden Fragen zur Plastikvermeidung in Mannheim gestellt. Bei der richtigen Antwort gibt es nachhaltige Produkte zu gewinnen.

Info: Die Klimaschutzagentur bietet eine kostenfreie Beratung für Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe an. Weitere Infos gibt es unter www.klima-ma.de/nachhaltig-leben/mehrweg, per E-Mail an hallomehrweg@klima-ma.de oder telefonisch unter 0621 / 86 24 84 10.