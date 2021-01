Von Stefan Otto

Mannheim. "Was auch immer kommen mag – ich komme!", zeigt Julia Willmann sich optimistisch, auch wenn zu Zeiten der Pandemie nicht alles planbar erscheint. Die Autorin ist die neu gekürte Preisträgerin des Mannheimer "Feuergriffels" und als Stipendiatin für Kinder- und Jugendliteratur nun eingeladen, für drei Monate die Stadtschreiberwohnung im Turm der Alten Feuerwache zu beziehen. Hier möchte sie sich mit einer Schwebfliege befassen.

Die Stadtbibliothek Mannheim vergibt den mit 9000 Euro dotierten Förderpreis seit 2007 alle zwei Jahre und unterstützt die Stipendiaten dazu durch ihre Infrastruktur, lokale Kontakte und eine persönliche Betreuung. "Ich finde, das hat gerade in dieser Zeit eine enorme Wichtigkeit", betonte Willmann, die aus Berlin zugeschaltet war, jetzt in einer virtuellen Pressekonferenz. "In dieser Zeit ein Stipendium zu bekommen, ist ein Segen, ein enormer Schub an Motivation und eine Rückmeldung, die für mich ganz wichtig und ganz toll ist."

Wie zahllose andere Angestellte und Selbstständige, die während des Lockdowns im Homeoffice arbeiten, verbringe sie als Schriftstellerin freilich ebenso die allermeiste Zeit zu Hause vor dem Rechner. "Das kann manchmal gemütlich, das kann aber auch sehr beengend und bedrückend sein. Einfach die Perspektive, mal für einige Zeit raus zu dürfen und sich in einem anderen Raum bewegen zu können, ist unglaublich befreiend."

Sie kenne Mannheim nur ein wenig, berichtete die Autorin. Sie gestand, die Stadt meistens nur zu durchfahren, wenn sie von Berlin, wo sie derzeit lebt, etwa zu ihren Eltern nach Freiburg im Breisgau reise. Dort ist sie 1973 geboren und aufgewachsen. "Ich bin wirklich in großer Vorfreude", bekräftigte die 47-Jährige jedoch anlässlich der Aussicht, ab Mitte April ein möglichst produktives Vierteljahr in der Quadratestadt zu verbringen.

Die gute Nachricht

"Ich muss wirklich sagen, dass mich Mannheim sehr interessiert", erklärte Julia Willmann. "Ich habe totale Lust, diese Stadt kennenzulernen. Ich mag die Mentalität total gern, ich liebe den Humor und ich mag auch die Art zu sprechen sehr." Die Schriftstellerin, deren Romandebüt "Was es ist" 2017 erschien und deren erstes Kinderbuch "Rascha und die Tür zum Himmel" für den Sommer 2021 angekündigt ist, überzeugte die siebenköpfige "Feuergriffel"-Fachjury mit einer originellen Buchidee samt entsprechender Textprobe, die von einer kleinen, unscheinbaren Schwebfliege namens Lili kündet. Sie verliert durch einen Unfall ihre "L"s und purzelt fortan als "keine Fiege ii" in eine urbane Abenteuerwelt wie in eine kindgerechte, gleichwohl aufregende Erfahrungs- und Identitätssuche. Sie setzt alles daran, die fernen Alpen zu erreichen, verwechselt jedoch die gleißende Skyline einer Großstadt mit den schneebedeckten Berggipfeln, nach denen sie eigentlich sucht.

"Schwebfliegen sind gelb und schwarz gestreifte, pelzige, wunderbare Tierchen und neben den Bienen die wichtigsten Bestäuber auf unserem Planeten. Sie essen Blumen und sind für unser Ökosystem wirklich tragend notwendig", führte Willmann aus und ergänzte, mit ihrem Buch, das derzeit den Arbeitstitel "Keine Fiege ii und der Rausch der Welt" trägt, angesichts des Artensterbens, des Klimawandels und der Naturzerstörung von der Schönheit und der zerbrechlichen Kostbarkeit des Planeten Erde erzählen zu wollen.

"Wir dürfen gespannt sein, welche Impulse Julia Willmann aus der Quadratestadt mit nach Berlin nimmt", erklärte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. "Ich hoffe und wünsche mir, dass sich die pandemiebedingten Umstände bis zum Frühjahr soweit entspannt haben, dass der Vielzahl an geplanten Veranstaltungen nichts im Wege steht." Nach derzeitiger Planung stellt sich die Autorin bei einer Antrittslesung am 22. April um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Mannheim im Dalberghaus in N 3 vor.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung per E-Mail an stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de oder unter der Telefonnummer 0621/2 93 89 12 ist erforderlich.