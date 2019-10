Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Ein Leben ohne Tanzen? Für Jo Escobar undenkbar. Wenn sie gefragt werde, was Tanzen für sie bedeutet, dann fielen ihr nur "kitschige Sachen" wie "Tanzen ist mein Lebensinhalt, mein Lebenssinn", ein, erzählt die 25-Jährige und lacht. Angefangen damit hat sie vergleichsweise spät. Erst mit 18 entdeckte Jo Escobar Hip Hop, Popping und Locking für sich und lernte diese Tanzstile in einer Tanzschule. Moderne Moves, die ihr halfen, sich und ihre Gefühle auszudrücken. Heute gibt Jo Escobar an Tanzschulen Kurse und unterrichtet im Auftrag der städtischen Jugendförderung an verschiedenen Schulen und Jugendhäusern.

Mit den "Roulette Rangerz" wurde sie 2018 und 2019 baden-württembergische Meisterin im Streetdance. 2015 erreichten die vier jungen Frauen, die sich selbst trainieren, bei den Weltmeisterschaften den fünften Platz. Die Vorsitzende des Fördervereins Jugendhaus Erlenhof, in der Szene unter ihrem Tänzernamen "Poppahontas" bekannt, ist zudem Mitorganisatorin regelmäßiger Veranstaltungen wie "Rock the Block Kids Jam", einem offenen Tanzbattle in der Neckarstadt, dem großen "Nothing but the funk"-Festival im Jugendkulturzentrum Forum oder dem "Oryaha Battle" im Jugendhaus Schönau.

"Dadurch möchte ich den lokalen Tanznachwuchs fördern und ihm eine Plattform geben", beschreibt sie ihre Motivation. Im Bürgerhaus Neckarstadt gibt Jo Escobar mit ihren Kollegen Anna Müller und Tomek Bachanowicz in Kooperation mit dem Verein Neckarstadt Kids einen Tanzworkshop. "Jeder von uns zeigt andere Tanzstile. Ich befasse mich mit sämtlichen urbanen Richtungen und vermittle den Kindern Grundschritte und Technik", erklärt sie. Sie ermutigt die jungen Tänzer, in der Bewegung Gefühle wie Angst, Wut oder auch Traurigkeit herauszulassen. "Wenn ich merke, dass es einem Kind nicht gut geht, weil es nur still dabei sitzt, aber sehr unruhig ist und vielleicht sogar ständig die Gruppe stört, dann frage ich nach, was es bedrückt", sagt die 25-Jährige.

Tanzen könne Geist und Körper stärken, weil es Körpergefühl und Selbstbewusstsein ebenso fördere wie Beweglichkeit und Fitness, weiß sie. Dass jeder Mensch gleich ist und das Recht darauf hat, sich zu zeigen - auch diese Botschaft will Escobar weitergeben, wodurch Tanzen für sie auch zur Integration und Chancengleichheit beiträgt.

Jo Escobar weiß, wovon sie spricht. 2003 kam sie mit ihrer Familie von den Philippinen nach Mannheim. Die häuslichen Verhältnisse waren schwierig. Das Mädchen wuchs im Heim auf. "Bereits mit 17 Jahren habe ich allein gewohnt", erzählt Escobar. Ohne Ausbildung fand sie einen Arbeitsplatz im Einzelhandel. Tanzen betrieb sie damals als reines Hobby. Seit einem Jahr hat die 25-Jährige es zum Hauptberuf erkoren, weiterhin verknüpft mit ehrenamtlicher Tätigkeit. "Man kann es auch mit komplizierter Vergangenheit schaffen", das will sie den jungen Menschen anhand ihrer Vita zwar auch vermitteln, thematisiert dabei jedoch stets, wie wichtig die Familie ist und dass Schule und Ausbildung nicht vernachlässigt werden sollten.

"Die Ehrung beim Neujahrsempfang bedeutet mir sehr, sehr viel", bekennt Jo Escobar auch mehr als neun Monate danach und strahlt dabei. Der Sprung in die Selbstständigkeit, die Aufgaben im Ehrenamt: Natürlich habe sie sich gefragt und auch lange im Freundeskreis darüber diskutiert, ob sie das alles schaffen kann, um sich eine Existenz aufzubauen. "Die Auszeichnung bringt mir zwar nicht mein Brot nach Hause, aber sie ist mir als Anerkennung, Dank und auch Ansporn wichtig", betont sie und erklärt zugleich, warum sie sich für genau diesen Weg entschieden hat: Über ihre Position als Tanzlehrerin hinaus möchte sie in ihren Kursen und Workshops die Vertrauensperson für Kinder und Jugendlichen sein, "die ich zu meiner Zeit nicht hatte".

