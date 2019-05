Mannheim. (pol/rl) Vor einer Ampel stehend eingeschlafen ist der 21-jährige Fahrer eines Peugeot-Kastenwagens am frühen Sonntagmorgen. Der 21-jährige Frankenthaler war von der Konrad-Adenauer-Brücke kommend in Richtung Bismarckstraße unterwegs gewesen. Als er an der Linksabbieger-Ampel anhalten musste, war er offenbar eingeschlafen.

Ein Zeuge bemerkte gegen 3.30 Uhr den Fahrer, der regungslos auf dem Lenkrad lag. Er verständigte den Rettungsdienst und die Polizei, da er von einem medizinischen Notfall ausging.

Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, wachte der Mann auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige betrunken war. Ein Alkoholtest ergab 1,18 Promille, weshalb dem jungen Mann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Seine Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten.

Der rechte Außenspiegel des Kastenwagens war beschädigt. Wie es zu der Beschädigung kam, bedarf weiterer Ermittlungen.