Mannheim. (pol/mün) Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Mannheimer Innenstadt zu mehreren Auseinandersetzungen, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden. Einige von ihnen mussten von Rettungskräften medizinisch versorgt werden, drei von ihnen wurden in Kliniken weiterbehandelt.

Bei den Streitigkeiten, laut Polizei ging es dabei "ordentlich "zur Sache", spielte in den meisten Fällen Alkohol eine Rolle. Die Polizei musste zwischen ein und drei Uhr zu Einsätzen in den Quadraten O7, vor einem Schnellrestaurant in L14, in M4 gegenüber eines Lokals und in der Unterführung Luisenring/K5 ausrücken. Zudem wurden die Beamten des Polizeireviers Oststadt noch zu einer Schlägerei in den "Schneckenhof" und zur Wasserturmanlage gerufen. Auch in einer Bar im Quadrat D3 ging es hoch her.

Dabei konnten die Vorfälle nur mit einer Vielzahl von Beamten bewältigt werden, heißt es in der Mitteilung. Teilweise fuhren sieben Streifenwagenbesatzungen die Orte der Streitigkeiten an. Dies war nur mit Unterstützung der Reviere aus Neckarau und der Innenstadt möglich.

In allen Fällen wurden die Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikten aufgenommen. Im "Schneckenhof" und in der Bar in D3 wiesen die Beteiligten Verletzungen auf, die von Glasflaschen und Messern herrührten. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen dauern auch hier die Ermittlungen noch an.