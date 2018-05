Das größte Portal des alten Reichspostgebäudes wird der Haupteingang des Hilton Garden Inn am Hauptbahnhof. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Eins der markantesten Bauprojekte auf dem Kepler-Areal am Mannheimer Hauptbahnhof ist das Hilton Garden Inn. Der Rohbau des 13-geschossigen Hotelturms steht bereits. Das neue Gebäude bietet den Mannheimer einen vertrauten Anblick, denn die vier Eingangsportale des historischen Postamts wurden in die Fassade integriert. Das imposanteste von ihnen bildet den Eingangsbereich des Hotels.

Projektentwickler und Bauherr ist die Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe (D&S), die das Quartier realisiert. Zur D&S-Gruppe gehört auch die Ariva Hotel GmbH, die das Hotel betreiben wird. Deren Geschäftsführer Achim Ihrig freut sich über die historische Komponente am Hotel-Neubau: "Mit der Integration der historischen Portale ist ein Stück Stadtgeschichte verewigt."

Ab 1840 verlagerte die Reichspost zunehmend die Postbeförderung von der Kutsche auf das noch junge und schnellere Transportmittel Bahn. Dies führte 1871 zur Einrichtung des Bahnpostamts in Mannheim und später zum Bau des Reichspostgebäudes, wo heute das neue Hilton Garden Inn steht.

Die denkmalgeschützten Portale des ehemaligen Postgebäudes, die um 1900 datiert werden, haben die massiven Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs überlebt. Seither wurden sie bereits zwei Mal rückgebaut und in die Fassaden der Nachfolgebauten der Post von 1949 und 1985 wieder eingebaut. Im Januar 2016 fand der dritte Rückbau statt. Dabei wurde Stein für Stein nummeriert und anschließend bei der beauftragten Fachfirma zwischengelagert. Jetzt sind sie in die Fassade des Hilton Garden Inn eingearbeitet.

Mit der Fertigstellung des Kepler-Quartiers im Frühjahr 2019 ist die Eröffnung des Hotels geplant. Noch ist in der ausladenden Hotellobby nichts von der Rezeption, der Bar und dem angrenzenden Restaurantbereich zu sehen, überall lagert Dämmmaterial.

Anastasios Spiriadis, der General Manager des Hilton Garden Inn, zeigt nach hinten: "Dort befindet sich der Zugang zum Atrium. Gemeint ist ein ebenerdiger Gartenbereich, der dem Hilton Garden Inn seinen Namen gibt. Die Garden Inns der Hilton-Kette verfügen nämlich alle über einen Gartenbereich. "Wir werden die Fassade begrünen und einen Seerosenteich anlegen", erklärt Spiriadis.

"Es soll ein Ruhepol an einem sonst stark belebten ort entstehen." Das Hotel soll vor allem Geschäftskunden anziehen und verfügt deshalb über acht Tagungsräume. Doch auch im Atrium sollen Sitzecken angelegt werden, so dass Tagungsteilnehmer dort beispielsweise Gruppenarbeiten durchführen können.

In 195 Zimmern und zwei Suiten können die Gäste dann nächtigen. Wie die Standard-Zimmer aussehen, kann bereits im sogenannten Mock-Up-Room begutachtet werden. "Dabei handelt es sich um ein voll eingerichtetes Zimmer, in dem wir Optik, Einrichtung und Funktionalität testen", erklärt Achim Ihrig. "Wenn wir dann zu dem Schluss kommen, dass noch etwas geändert werden muss, dann muss das nicht in 195 Zimmern geschehen."

22 bis 24 Quadratmeter groß sind die Standardzimmer, die Einrichtung ist urban-modern. Alles musste mit dem Mutterkonzern abgestimmt werden. Da war man sich jedoch nicht immer einig: "Eine Vorgabe war Teppichboden", erzählt Ihrig, "doch das wollten wir nicht. Das hätte nicht zu dem von uns angestrebten Stil gepasst."

Am Ende habe er mit seinem Konzept überzeugen können. Nicht nur an der Fassade, auch im Inneren kommt die Stadt zur Geltung. Mannheim-Motive des Fotografen Christian Bord werden die Zimmerwände schmücken. Ebenso eine digitale Stadtkarte mit Fotos von Mannheimer Sehenswürdigkeiten wie Wasserturm oder Luisenpark. Der Gast kann mit der entsprechenden App seine Handy-Kamera an das Foto halten und bekommt die Infos aufs Smartphone.