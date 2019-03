Von Alexander Wenisch

Mannheim. () Das „Sekundenglück“ dauerte am Ende drei Stunden. Wenn Herbert Grönemeyer spielt, ist „heillose Euphorie“ im Publikum programmiert. 30 Songs spielt der Bochumer, kommt zu drei Zugaben nochmal auf die Bühne. Der 62-Jährige zieht alle Register. Und die 11.000 in der bis unters Dach ausverkauften SAP-Arena sind – natürlich – begeistert.

Aber was heißt da „natürlich“. Nach den Openern aus seinem aktuellen Album haut Herbert einen Hit nach dem nächsten raus. Die Band hängt sie teilweise ohne Pause aneinander: Bochum, Männer, Was soll das?, Vollmond. Gleich darauf „Halt mich“ – Grönemeyer Solo am Klavier auf dem langen Steg, der in den Zuschauerraum ragt. Und so geht es weiter durch eine über drei Jahrzehnte währende Karriere. Und das Publikum: Singt begeistert mit! Ein Chor aus 11.000 Stimmen erlebt man selten in der SAP-Arena. Stellenweise lauter als die Band. Schon nach einer halben Stunde ist klar: Das ist eines der besten Konzerte, die man in der SAP-Arena bisher erleben konnte.

Grönemeyer ist gerührt, begeistert, von der großen Zuneigung des Publikums, die ihn hier trägt. Aber er hat auch einiges gegeben dafür. Er tanzt, er scherzt, er singt und grölt sich gefühlt bis an den Rand der Heiserkeit. Und er sucht den Kontakt zum Publikum: Geht zum Hit „Alkohol“ sogar von der Bühne in den Graben und lässt Besucherinnen in den Strophen mit ins Mikro singen. Null Berührungsängste.

gestern Abend in Mannheim Herbert Grönemeyer wie immer einfach Spitze 🕺👏👏😃 pic.twitter.com/EESyVWmRG1 — Die_Edith (@Die_Edith) 29. März 2019

Und dann ist da noch der politische Grönemeyer. Sein neues Album „Tumult“ ist ja ein Statement zur aktuellen Lage im Land. Und auch live macht er mit wenigen, aber deutlichen Worten klar: er akzeptiert „keinen Millimeter nach rechts“. Es sei Zeit, Haltung zu zeigen, fordert er sein Publikum auf. Gegen Rassismus und Ausgrenzung, für Völkerverständigung. Wir alle müssten in den nächsten zehn bis 20 Jahren für die politische „Mitte der Gesellschaft“ kämpfen.

Am Ende wird der SAP-Auftritt aber auch zum Heimspiel seiner langjährigen Band. Bassist Norbert Hamm, Schlagzeuger Armin Rühl, Gitarristen Stephan Zobeley und Keyboarder Alfred Kritzer kommen aus Mannheim und Heidelberg. Immer wieder laufen die Saitenspieler auf den langen Steg ins Publikum, grinsen vergnügt, winken begeistert … vermutlich haben sie das ein oder andere bekannte Gesicht im Publikum entdeckt. Sie genießen den Abend „daheim“ offensichtlich genauso wie das restlos begeisterte Publikum.