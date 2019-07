Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Hufklappern auf dem Mannheimer Maimarktgelände, wo das Pferdefestival Equitana Open Air vom 5. bis zum 7. Juli erstmals seine weißen Zelte aufschlagen wird. Neben spannenden Wettbewerben in Dressur, Springen und Fahren werden besondere Prüfungen für Westernreiter, Working Equitation-Spezialisten und Gangpferde zu sehen sein.

Rund 200 Veranstaltungen auf sieben Reitplätzen, darunter spektakuläre Showeinlagen sowie am Freitag um 17 Uhr ein Rekordversuch im Formationstanz zu Pferde, wenn 120 Friesen und ihre Reiter mit der weltgrößten Quadrille ins Guinness-Buch der Rekorde wollen. Einblicke in die Ausbildung ihrer Spitzenpferde gewährt die erfolgreiche Grand-Prix-Reiterin Uta Gräf um 20 Uhr in einer Mischung aus Show und Seminar im Springstadion.

Hintergrund Wer gewinnen will, ruft an unter 0 13 78 22 / 70 23 23 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN VERLOSUNG (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Equitana sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Mittwoch, 3. Juli, 14 Uhr, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro [+] Lesen Sie mehr Wer gewinnen will, ruft an unter 0 13 78 22 / 70 23 23 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN VERLOSUNG (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Equitana sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Mittwoch, 3. Juli, 14 Uhr, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden).

[-] Weniger anzeigen

Höhepunkt am Samstag ist ab 20 Uhr die Equitana "Open Air at Night" ohne zusätzlichen Eintritt für die Messebesucher. Die Showtalente der Zukunft haben am Sonntag um 14 Uhr ihren großen Auftritt. Sie zeigen Publikum und Jury ihr individuelles Zusammenspiel mit einem oder mehr PS. Originelle Freiheitsdressuren sind ebenso möglich wie zirzensische Lektionen oder gelungene Quadrillen. Mehr als 150 Aussteller bieten zudem Produkte rund ums Reiten an. Die "Equitana Open Air" ist freitags von 10 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 20 Uhr sowie sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die RNZ verlost fünf mal zwei Eintrittskarten. Sie sind an einem Öffnungstag nach Wahl gültig.