Mannheim. (run) Mit mehr als 300 Einwegmasken aufgereiht auf einer langen Schnur am Lindenhofer Rheinufer haben Umweltschützer auf die Problematik mit den Mundschutzmüll hingewiesen. Die Aktivisten der Surfrider Baden-Pfalz sammelten die weggeworfenen Masken innerhalb weniger Tage an den verschiedensten Stellen Mannheims auf. "Die findet man eigentlich überall. Wir haben sie beim Spazierengehen, Joggen oder Einkaufen eingesammelt", sagt Organisator Uwe Franken und fügt mahnend an: "Es gibt Kunststoffmasken, bei denen dauert es 450 Jahre, bis sie komplett zersetzt sind."

Die Botschaft der Surfrider ist klar: Benutzte Mund-Nasen-Masken gehören in den Restmüll, sie sind ein echtes Umweltproblem. Die Idee dieser "Girlande der Schande" kam Franken übrigens auf einer seiner Laufrunden. "Auf meiner 15 Kilometer langen Strecke habe ich einmal insgesamt 45 Masken eingesammelt. Das hat mich schockiert, dann aber auch inspiriert, etwas zu tun." Auch für Heidelberg und Ludwigshafen sind Aktionen dieser Art angedacht.