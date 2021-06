Mannheim. (pol/rl) Zu einem Raubüberfall kam es am Freitagvormittag in einer Gärtnerei im Waldgartenweg. Die Polizei fahndet derzeit nach zwei männlichen Tätern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Täter mit Pistolen bewaffnet gewesen sein. Sie entwendeten das Bargeld aus der Kasse und rannten dann in eine noch unbekannte Richtung davon.

Ein Polizeihubschrauber wird ebenfalls in die Fahndungsmaßnahmen integriert und befindet sich auf Anflug, teilte die Polizei mit.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern sowie zur Fluchtrichtung geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonummer 0621/833970 zu melden.

Update: Freitag, 4. Juni 2021, 10.51 Uhr