Mannheim-Friedrichsfeld. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Elsa-Brandström-Straße wurde ein 34-jähriger Fahrradfahrer tödlich verletzt. Ein 60-jähriger Lastwagen-Fahrer war kurz vor 8 Uhr mit seinem Lastwagen-Anhänger-Gespann in Richtung Holzweg unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in eine Firmenzufahrt übersah er den 34-Jährigen, der auf dem rechten Radweg in gleicher Richtung fuhr.

Der Lastwagen überrollte den Radfahrer und klemmte ihn unter dem Lastwagen ein. Dabei erlitt der 34-Jährige tödliche Verletzungen.

Die Elsa-Brandström-Straße war während der Unfallaufnahme bis etwa 9.45 Uhr voll gesperrt. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Das Zugfahrzeug des Gespanns wurde zur eingehenden Untersuchung durch die Sachverständigen sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen der Unfallspezialisten der Verkehrspolizei Mannheim dauern an.