Mannheim. (dpa-lsw) Flüchtlinge sollen den Eisenbahn-Verkehrsunternehmen helfen, deren Personalnot zu verringern - derzeit sind bundesweit etliche Hundert Stellen für Lokführer zu besetzen. Jetzt haben die ersten 15 Flüchtlinge im Südwesten mit ihrer einjährigen Ausbildung zum Triebwagenführer begonnen.

Ein Integrationscoach soll ihnen bei Verständigungsproblemen und Behördengängen helfen. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will sich am Mittwoch (15.30 Uhr) in Mannheim selbst ein Bild machen. Der Großteil der Kurse findet dort statt.

Das Modellprojekt war vom Land gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit ins Leben gerufen worden. Es hat zum Ziel, dem Personalmangel in der Bahnbranche zu begegnen und Menschen mit Fluchterfahrung in Gesellschaft und Arbeitsmarkt zu integrieren.