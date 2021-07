Mannheim. (RNZ) Die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion hat derzeit die Kunststraße am Mannheimer Paradeplatz blockiert. Rund 25 junge Menschen sind an Straßenlaternen gekettet, die Polizei ist im Einsatz und versucht, die Aktivisten zum Gehen zu überreden. Eine Räumung durch die Einsatzkräfte ist wahrscheinlich. Des Weiteren sind Transparente und bunte Fahnen zu sehen. In einem Pappauto sitzt ein Demonstrant mit einer Andi-Scheuer-Maske, dem Verkehrsminister des Bundes.

Weitere Informationen folgen.