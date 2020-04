Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Um sich rechtzeitig auf einen möglichen großen Andrang von Patienten in der Notaufnahme vorzubereiten, hat die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) eine sogenannte Notfall-Erstkontaktstelle eingerichtet. "Sie entsteht in vier Containern und Zelten auf den bisherigen Parkplätzen nördlich von Haus 5", informiert UMM-Sprecher Dirk Schuhmann. An diesem zentralen Anlaufpunkt werden dann ausnahmslos alle Patienten, die als Notfall mit Krankentransporten eingeliefert werden oder selbst in die UMM kommen, von einem Arzt untersucht. Dann werden sie von dort aus gezielt an die richtigen Stellen innerhalb der Uniklinik oder in andere Mannheimer Krankenhäuser weitergeleitet, ohne dass die Patienten in die Zentralen Notaufnahme und damit ins Haus kommen müssen.

In der Notfall-Erstkontaktstelle entscheidet der Arzt anhand der Erstuntersuchung beispielsweise, ob die starke Atemnot eines Patienten im Zusammenhang mit einer Erkältung steht und der Verdacht auf Corona besteht, oder ob die Symptome auf Probleme mit dem Herzen zurückzuführen sind. Entsprechend wird der Betroffene weitergeleitet und ärztlich betreut.

Die Notfall-Erstkontaktstelle wäre damit im Ernstfall Anlaufpunkt für alle akut erkrankten oder verletzten Menschen. In Betrieb ist die Einrichtung, in die auch ein Rettungswagen einfahren kann, derzeit noch nicht. "Wir sind noch im Aufbau, könnten sie aber sofort in Betrieb nehmen, wenn wir sie bräuchten. Aber im Moment ist das noch nicht notwendig", sagt Schuhmann.

Die Notfall-Erstkontaktstelle sei vielmehr im Rahmen der vorausschauenden Planung entstanden, um auf wachsende Patientenzahlen in der Notfallaufnahme vorbereitet zu sein. "Genauso wie wir festgelegt haben, welche Stationen bei Bedarf Corona-Isolierstationen werden, so dass wir das sofort umsetzen könnten", erklärt der Kliniksprecher. Im Moment laufe der allgemeine Klinikbetrieb jedoch normal und größtenteils ohne Einschränkungen.

Das Zelt für die Notfall-Erstkontaktstelle hat der Ortsverband Mannheim des Technischen Hilfswerks (THW) vor einigen Tagen aufgebaut. Dazu rückten Truppführerin Birgit Heikenwälder und vier Helfer vom Rettungszentrum in Friedrichsfeld mit Mehrzweckkraftwagen und Mannschaftstransportwagen in Richtung Theodor-Kutzer-Ufer aus. Mit an Bord waren ein großes Zelt und Beleuchtungsmaterial. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte Zugführer Ben Wenker für diesen Einsatz so wenig Helfer wie möglich ausgewählt und diese auf zwei Fahrzeuge verteilt.

Wenker betont, dass auch das THW versuche, den Kontakt zwischen den Helfern auf ein Mindestmaß zu reduzieren, um möglichst langfristig einsatzfähig zu bleiben. Der eigentliche Aufbau des Zelts für die Notfall-Erstkontaktstelle gehörte jedoch zu den einfacheren Übungen für die erfahrenen THW-Leute. Nach zwei Stunden stand das Zelt samt Beleuchtung und entsprechender Beschilderung und war somit fertig für den weiteren Auf- und Ausbau durch das Universitätsklinikum.