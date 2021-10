Nach zweieinhalb Jahren fand am Dienstag in der Aula im Ostflügel des Schlosses wieder ein Universitätstag statt. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Wir sind wieder da", erklärte Thomas Puhl. Dem Rektor der Universität Mannheim war die Freude darüber anzusehen, dass nach zweieinhalb Jahren Pause am vergangenen Dienstag wieder ein Universitätstag stattfinden konnte. Und dann auch noch am 75. Jahrestag der Neubegründung der Wirtschaftshochschule Mannheim. Puhl nutzte die Gelegenheit, um vor den etwa 100 Gästen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zur Mitte seiner sechsjährigen Amtszeit eine Zwischenbilanz zu ziehen, aber auch einen Ausblick in die Zukunft zu geben.

Die Corona-Pandemie hatte einschneidende Folgen für den Mannheimer Hochschulbetrieb. Das Sommersemester beginnt bereits im Februar und nicht, wie beispielsweise in Heidelberg, im April. Als der erste Corona-Lockdown im März 2020 verhängt wurde, war der Unibetrieb bereits in vollem Gange. "Wir mussten von einem Tag auf den anderen dicht machen", erinnerte sich Thomas Puhl. Man habe es jedoch nicht nur geschafft, sehr schnell sämtliche Lehrveranstaltungen ins Netz zu verlegen, sondern auch die Prüfungen online abzuhalten.

Das sei eine große Herausforderung gewesen, aber "dank des Einsatzes der Lehrenden und Studierenden" sehr gut geglückt. Vor allem für die Studierenden sei die Situation schwer gewesen, betonte der Rektor. Sie mussten sich in Isolation begeben, sich stets selbst disziplinieren. Das habe Spuren hinterlassen: "Wir haben mittlerweile drei Mal so viele Anfragen bei der psychologischen Beratungsstelle."

Aufgrund der Semesterzeiten war die Universität dann im September laut Puhl die erste Hochschule Deutschlands, die mit dem Präsenzunterricht begann. "Wir brauchen den zwischenmenschlichen Kontakt", betonte er. "Es ist daher gut und wichtig, dass wir in diesem Herbstsemester zu großen Teilen wieder auf den Campus zurückkehren konnten." 50 Prozent der Veranstaltungen finden im Hybridformat statt. Doch weil bei den Studierenden die Nachfrage nach Onlineformaten nach wie vor groß ist, finden die restlichen 50 Prozent komplett digital statt. Zwei Drittel der Studierenden sind wieder auf dem Campus. Dort gilt die 3 G-Regel. Wer einen Hörsaal betreten möchte, braucht einen Hörsaalpass. "98 Prozent unserer Studierenden sind geimpft", lobte der Rektor stolz die Impfquote.

Stolz ist er auch darauf, dass die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, die den Kern des Mannheimer Profils ausmachen, seit Jahren hervorragende Platzierungen in den Ranglisten erreichen. Um die Qualität in Forschung und Lehre halten zu können, sind Universitäten auf Fördermittel und Privatspenden angewiesen. Hier sei es gelungen, so Puhl, zwischen 2017 und 2019 in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften die zweithöchste Fördersumme bundesweit einzuwerben. Bis 2025 bestehe "relative Finanzierungssicherheit", sagte Thomas Puhl. Trotzdem sei man auf Drittmittel angewiesen. Er forderte: "Die Grundfinanzierung muss höher werden."

Für seine nächsten drei Amtsjahre will der Rektor den Fokus auf die Stärkung der Forschungsqualität richten. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt er auf mehr Forschungskooperationen – auch auf internationaler Ebene. Man müsse die Universität noch stärker auf dem internationalen Spielfeld etablieren, erklärte der Rektor.

Ein Schritt in diese Richtung ist die Gründung der Europäischen Universität Engage.EU, der neben der Universität Mannheim noch sechs weitere Hochschulen, meist mit wirtschaftswissenschaftlichem Profil, in Italien, den Niederlanden, Österreich, Frankreich, Bulgarien und Norwegen angehören. Die Geschäftsführung hat die Uni Mannheim übernommen, wo am 21. November auch die erste gemeinsame Tagung in Präsenz stattfindet.

Zur Qualitätssicherung gehört für Thomas Puhl zudem, hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die Universität zu gewinnen: "Dabei dürfen wir nicht nur Individualleuchttürme schaffen, sondern müssen auch zukunftsträchtige Verbundprojekte auf den Weg bringen, die die Grundlage bilden für einen Erfolg in der nächsten Exzellenzrunde." Doch auch die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit seien Themen, welche die Zukunft der Hochschule zentral mitbestimmen werden. So sei beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit in den Aufgabenbereich der Prorektorin Laura Marie Edinger-Schons aufgenommen worden.