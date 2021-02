Mannheim. (RNZ) Das Veranstaltungshaus "Capitol" bleibt aufgrund der Corona-Einschränkungen bis Ende Februar geschlossen. Für alle noch auf dem Spielplan stehenden Veranstaltungen würden derzeit Ersatztermine gesucht, hieß es jetzt vonseiten des Capitols. Diese Termine sollen so schnell wie möglich bekannt gegeben werden. Informationen dazu findet man auch auf der Übersichtsseite im Internet. Derweil wird das virtuelle Veranstaltungsprogramm auch im Februar fortgesetzt.

Sascha Krebs

So sind am Samstag, 6. Februar, und am Samstag, 27. Februar, zwei weitere Live-Streams im Internet unter dem Motto "Rockt zu Hause" mit der Formation "Sascha im Quadrat" geplant, zudem eine "FastnachtSauseZuhause" am Montag, 15. Februar, mit Sascha Kleinophorst, Sascha Krebs (Foto: vaf) und vielen Gästen. Für alle Streams kann man erneut "Solidaritätstickets" erwerben. Die Links dazu sind beim jeweiligen Konzert zu finden.

Info: Live-Streams des "Capitol" im Februar sind auf www.facebook.com/capitolmannheim und auf dem Youtube-Kanal des Veranstaltungshauses abrufbar. Samstag, 6. Februar, und Samstag, 27. Februar, jeweils 19 Uhr: "Rockt zu Hause" mit "Sascha im Quadrat". Montag, 15. Februar, 19 Uhr: "FastnachtSauseZuhause".