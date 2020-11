Mannheim. (pol/mare) Waren da etwa Wichtel am Werk? Von einem umzäunten und abgeschlossenen Verkaufsareal in der Lampertheimer Straße/Waldstraße sind in der Nacht auf Dienstag insgesamt 15 Weihnachtsbäume im Wert von etwa 600 Euro gestohlen worden. Das berichtet die Polizei.

Art und Weise des Diebstahls ist unklar. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Diese können sich melden unter Telefon 0621/718490.