Mannheim (gol/mün). Bei einer großen Verkehrskontrolle in der Mannheimer Kunststraße hat das Polizeipräsidium Mannheim am sogenannten "Carfreitag" zahlreiche aufgemotzte Autos der Poser-und Tuner-Szene sowie Motorräder unter die Lupe genommen. Insgesamt sieben Beamte kontrollierten im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheims in der Zeit zwischen 16 und 24 Uhr insgesamt 39 Fahrzeuge und 63 Personen.

"Carfreitag" ist ein Mischwort aus "Car" für Auto und "Karfreitag". Der parodistische Ausdruck bezeichnet das Treffen der Tuner-Szene, das alljährlich an diesem Tag stattfindet. Dabei werden getunte Autos zur Schau gestellt, häufig finden auch illegale Rennen statt. Wer erwischt wird, muss neben Bußgeldern mit der Sicherstellung der Fahrzeuge rechnen.

Bei 19 Fahrzeugen hatten die Polizisten etwas zu beanstanden, in 15 Fällen leiteten die Spezialisten Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Autofahrer ein.

6 Personen fielen mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen im Verlauf des Tages durch unnötigen Lärm auf, was ebenfalls angezeigt wurde. Ein 27-jähriger Audi-Fahrer geriet beispielsweise gegen 18 Uhr in das Visier der Ermittler, nachdem er in der Kunststraße mehrere Gasstöße abgab. Bei der im Anschluss durchgeführten Kontrolle kam dann noch heraus, dass die am Audi verbauten Distanzscheiben nicht eingetragen waren. Der Mann zeigte sich nach einem verkehrserzieherischen Gespräch einsichtig und räumte den Verstoß ein, heißt es vonseiten der Polizei.

An 7 weiteren Fahrzeugen erlosch am "Carfreitag" die Betriebserlaubnis, nach dem die Polizei sie kontrolliert hatte. Alle Betroffenen müssen dementsprechend mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen.

2 Autofahrer wurden angezeigt, weil sie ohne Führerschein am Straßenverkehr teilnahmen. Ein weiterer wurde angezeigt, weil er gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hat.

An 9 Fahrzeugen wurden Mängel erkannt, die nicht sofort behoben werden konnten. Die betroffenen Autofahrer müssen diese bis zu einer festgelegten Frist beheben und ihr Fahrzeug nochmals bei der Polizei vorzeigen.

Pollizeikontrolle am "Carfreitag" in Mannheim























Erwähnenswert findet die Polizei auch die Kontrolle eines 33-jährigen Audi-Fahrers. Dieser war gegen 17.30 Uhr in der Mannheimer Innenstadt zunächst einmal durch unnötigen Lärm aufgefallen. Nachdem die Beamten den Mann angehalten hatten, konnte dieser nur eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen, die in Deutschland bereits ihre Gültigkeit verloren hatte. Darüber hinaus befand sich im Fahrzeug ein Kind ohne jegliche Sicherung. Die Fahrt war für den Mann schließlich beendet. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

"Jeden, der meint, die Straße sei eine Rennstrecke und das Auto müsse laut und schnell sein, wollen wir aus dem Verkehr ziehen. Die Auswirkungen von illegalen Autorennen können auch für Unbeteiligte schwere Folgen haben. Teilnehmer dieser waghalsigen Aktionen oder Fahrer handeln extrem rücksichts- und verantwortungslos", begründete Ralf Maier von der Verkehrspolizei den Einsatz am Feiertag.

Am Ende des Kontrolltages resümiert Polizeipräsident Siegfried Kollmar: "Nicht nur die Sicherheit des Verkehrs in den Innenstädten ist mir wichtig, sondern auch die Vermeidung unnötigen Lärms, besonders auch in den Nachtstunden." Mit der Auftaktaktion der Ermittlungsgruppe Poser habe man ein deutliches Zeichen gegen Personen gerichtet, die meinen würden, sich nicht an die Regeln im Straßenverkehr halten zu müssen. Kollmar kündigte an, dass "wir werden unsere Kontrollen daher intensiv und flächendeckend fortsetzen". Neben dem Stadtgebiet Mannheim stehen auch der Heidelberger Raum und der Rhein-Neckar-Kreis im Fokus.