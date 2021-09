Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Das Loch ist endlich zu", freute sich Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Dienstag, als er die Verfüllung der Borelly-Grotte bekannt gab. Der berühmt-berüchtigten ehemaligen Unterführung weint in Mannheim niemand eine Träne nach.

Rund 23 Millionen Euro investieren die Stadt Mannheim und die RNV in die Erneuerung und Umgestaltung des Mannheimer Bahnhofsvorplatzes. Knapp 14 Millionen Euro davon steuern allerdings Bund und Land bei, sodass für das Stadtsäckel von Mannheim inklusive der Verkehrsgesellschaft etwa neun Millionen Euro Belastung bleiben. Alleine die Verfüllung selbst schlägt mit 1,5 Millionen Euro Kosten zu Buche. Der nach Willy Brandt benannte Bahnhofsvorplatz solle zu einer leistungsfähigen Drehscheibe für den Öffentlichen Nahverkehr werden und gleichzeitig spürbar an Aufenthaltsqualität gewinnen, wie Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht beim Termin vor Ort ausführte.

Die Verfüllung der Unterführung mit Abraummaterial aus dem Straßenbau und mit zusätzlich eingeblasenem Beton gilt als logistische Meisterleistung und war nötig, weil die ehemalige Unterführung statisch nicht ausreichte, um ein viertes Bahngleis zu tragen. Dieses wird aber gebraucht. An jedem der vier vergangenen Wochenenden habe man also täglich 120 Lastwagen im Viertelstundentakt abgefertigt, wie in der Beek erläuterte. Der prognostizierte Zeitrahmen konnte demnach eingehalten werden.

Insgesamt wolle die Stadt Mannheim in die Nahverkehrswende inklusive der Anbindung der Konversionsgelände "Benjamin-Franklin" und "Turley" rund 150 Millionen Euro investieren, wie Specht ausführte. Der Umbau des Bahnhofsvorplatzes muss unter dem weiter laufenden Betrieb der Busse und Bahnen erfolgen. "Die Funktionsfähigkeit muss während der Bauphase unbedingt erhalten bleiben. Das ist eine Operation am offenen Herzen", so Specht weiter.

Deshalb wurde jetzt auch ein zusätzlicher Baustellenbeauftragter vorgestellt, der niederschwellig von den betroffenen Anwohnern erreichbar sein soll. Seine Kontaktdaten werden in der am Rande des Bahnhofsvorplatzes gelegenen Tourist-Information ausgehängt. "Rund um die Uhr erreichbar" will Gerhard Wagner für die Betroffenen sein, wie er versprach.

Im Zuge des Maßnahmenpakets "Konversionsnetz Mannheim" soll die Haltestelle Mannheim Hauptbahnhof um einen vierten Bahnsteig erweitert werden. Alle Bahnsteige werden auf bis zu 70 Meter verlängert und komplett barrierefrei ausgebaut. Im Zuge der Herstellung der neuen Gleistrasse werden die vorhandene Tiefgaragenzufahrt und ein Treppenzugang zur Tiefgarage verlagert. Von Mai 2021 bis Ende 2024 wird die gesamte Baumaßnahme in drei Bauabschnitten umgesetzt.

Mit dem ersten Bauabschnitt bis zum Frühjahr 2022 beginnt der Umbau des Willy-Brandt-Platzes auf der westlichen Platzhälfte. Der zweite Bauabschnitt bis Frühjahr 2023 umfasst die Kapazitätserweiterung der Bus- und Stadtbahnhaltestelle Mannheim Hauptbahnhof. Bis zur "Buga 23" will man damit fertig sein. Der dritte Bauabschnitt, der für Frühjahr bis Ende 2024, also für die Zeit nach der Bundesgartenschau, geplant ist, beinhaltet Arbeiten an der Buswendeschleife auf der östlichen Platzseite.

Insgesamt sollen 16 Bäume, die aufgrund zu geringen Wurzelraums geschädigt sind, entfernt werden. 17 neue Bäume werden quasi um die Ecke in der Reichskanzler-Müller-Straße gepflanzt. Direkt auf dem Platz werden erhöhte Pflanzbeete angelegt und die vorhandenen Wurzelräume erweitert sowie eine Bewässerung verlegt. Ein Teil der Fahrradabstellplätze wird zumindest vorübergehend entfallen. Wer sich bis 21. Oktober bewirbt, kann einen Platz im Fahrradparkhaus für ein ganzes Jahr umsonst ergattern.