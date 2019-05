Mannheim. (hwz) Das im Frühjahr 2017 gestartete Modell der Doppelspitze aus Kaufmann und Theologe endete für das Diakonische Werk Mannheim im Sommer 2018 mit einem doppelten Verlust. Auf die Kündigung des kaufmännischen Direktors Helmut Bühler folgte der Rücktritt des geschäftsführenden Direktors Matthias Weber. Es hatte menschlich nicht gepasst.

Im November stand dann fest, dass das größte Diakonische Werk in Baden künftig wieder nur mit einem Direktor arbeiten wird. Dieser steht mit Michael Graf nun fest. Derzeit als Referent der Abteilung Soziales und Freiwilligendienste des Diakonischen Werks Pfalz tätig, tritt der diplomierte Sozialarbeiter seine neue Arbeitsstelle am 1. September an. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber ist er für die betriebswirtschaftlichen Belange der Diakonie-Häuser zuständig.

Die Frage, ob die alleinige Nachfolge auf die Doppelspitze für Graf damit "Arbeit für Zwei" bedeutet, verneint Dekan Ralph Hartmann. Man habe sich mit der Besetzung der Direktion durch eine Person wieder für ein klassisches Führungsmodell entschieden, sodass Graf für alle Bereiche Verantwortung übernehmen müsse. "Aber entsprechend verstärken wir die Zuarbeit", sagt Hartmann. Konkret bedeutet das: In der Finanzbuchhaltung wird derzeit eine geeignete Person für eine neu geschaffene Stelle gesucht. Außerdem wird das Controlling für den gesamten Bereich der evangelischen Kirche inklusive Diakonischem Werk an einer zentralen Stelle eingerichtet. Hartmann betont, dass bei der Suche nach einem neuen Direktor die Breite in der Kompetenz der Erfahrung wesentliche Faktoren gewesen seien. Der oder die Neue sollten sich in der Diakonischen Sozialarbeit genauso auskennen wie in Betriebswirtschaft, Theologie und Kirche sowie über allgemeine Führungs- und Steuerungserfahrung verfügen. Dies treffe auf Michael Graf zu.

"Er ist genau der Mann, nach dem wir gesucht haben, und für den wir uns auch Zeit gelassen haben", sagt der Dekan. "Neben der fachlichen Kompetenz und Erfahrung haben wir besonders auf die sozialen und menschlichen Faktoren geachtet", so Hartmann weiter. Der designierte Direktor, für den sich der Stadtkirchenrat einstimmig ausgesprochen hat, sieht die Vernetzung und intensive Kooperation mit anderen Wohlfahrtsverbänden und städtischen Institutionen als eine seine Hauptaufgaben. Herausforderung und Chance zugleich für Diakonie und Kirche, meint Graf. Er begründet diese Aussage damit, dass nur in der beschriebenen Zusammenarbeit die sozialen Dienste bedarfsgerecht weiterentwickelt und ihre Erreichbarkeit und Niederschwelligkeit gesichert werden könnten.