Von Olivia Kaiser

Mannheim. Nach dem Angriff auf die Synagoge in Halle stellt sich das Mannheimer Forum der Religionen einer Solidaritätsbotschaft an die Seite der jüdischen Gemeinde. Die Religionsvertreter verurteilen den Anschlag scharf, trauern mit den Leidtragenden und sind solidarisch mit den Angegriffenen. Mitglieder des Mannheimer "Forum der Religionen" sind Vertreter der christlichen Kirchen, der Moscheegemeinden, der jüdischen und der alevitischen Gemeinde. Seit 2007 steht dieses interreligiöse Dialogforum für ein friedliches, vertrauensvolles und freundschaftliches Miteinander der Religionen in der Quadratestadt.

Der rechtsextremistische Anschlag auf eine Synagoge in Halle am gestrigen Mittwoch erschüttere zusätzlich, weil er am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, dem Versöhnungsfest, stattfand, heißt es in dem offenen Brief.

"Der gezielte Anschlag auf die Synagoge in Halle erfüllt uns mit Entsetzen. Zwei Menschen wurden dabei ermordet, viele erlebten Todesangst. Dieses Attentat gilt nicht alleine der jüdischen Gemeinde. Es ist ein Angriff auf alle Gläubigen, ein Angriff auf Menschlichkeit und Recht, auf die demokratischen Grundwerte unseres Landes. Wir stehen an der Seite der jüdischen Gemeinde", bekräftigten die Sprecher des Forums der Religionen in ihrer Solidaritätsbotschaft an die Jüdische Gemeinde von Mannheim.

Als Sprecher fungieren Dekan Ralph Hartmann für die evangelische Kirche Mannheim, Dekan Karl Jung für die katholische Kirche Mannheim und Talat Kamran für die Muslime. "Gemeinsam wenden wir uns gegen die Kräfte, die das zerstören wollen, was uns heilig ist. Wir trauern mit den Hinterbliebenen der Opfer und gedenken ihrer und der Leidtragenden in unseren Gebeten, am Freitag in den Moscheen und am Sonntag in den Kirchen", heißt es weiter. Am heutigen Freitag und am Sonntag, 13. Oktober, wird in Moscheen und Kirchen der Opfer des Anschlags gedacht.

Die Ditib, die Türkisch Islamische Gemeinde zu Mannheim, hat in einem gesonderten Brief ihr aufrichtiges Beileid und ihre Solidarität mit den jüdischen Gemeinden in Halle, Mannheim und ganz Deutschland zum Ausdruck gebracht: "Der schreckliche Terroranschlag am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur betrifft uns alle und ist ein trauriger Höhepunkt im Rechtsruck, den wir in den letzten Jahren in Deutschland erfahren. Dieser Anschlag hatte zum Ziel, Juden und Muslime zu töten und Angst und Schrecken zu verbreiten. Auch wenn der ganze Plan des rechtsradikalen Terrorristen nicht aufgegangen ist, sind zwei Menschen gestorben", schreibt Mikail Kibar, der stellvertretende Ditib-Vorsitzende von Mannheim. "In Mannheim pflegen wir eine großartige Freundschaft und Zusammenhalt zwischen der jüdischen und muslimischen Gemeinde."

Leider seien Muslime mit den gleichen Gefahren konfrontiert, heißt es in dem offenen Brief weiter. Deshalb stehe man zu der Zusammenarbeit zwischen Juden und Muslimen in der Stadt - gerade in Zukunft. Kibar stellte zugleich klare Forderungen: "Alle Akteure aus Politik und Zivilgesellschaft sind nun gefragt, diesen Rechtsruck zunächst anzuerkennen und zielstrebig Taten folgen zu lassen." Die Opfer, die Angehörigen und die Menschen, die unter solchen Taten leiden, werde man in das Gebet miteinschließen.