Von Marco Partner

Mannheim. Ziemlich einsam und mit Baugerüsten eingekleidet steht er da. Seit fast zehn Jahren fristet der Büroturm des Collini-Centers ein trostloses Dasein. Kino, Kiosk oder ein brasilianisches Restaurant sind längst verschwunden, die dunkle Galerie dient schon lange nur noch als Durchgangspassage. Nun hat auch das Technische Rathaus die Lichter ausgeknipst. Der Abriss des in den 1970er-Jahren errichteten Brutalismus-Bauwerks ist beantragt. Ein auf vier Gebäude aufgeteilter Neubau soll der gescheiterten Vision folgen. Seitens der Bewohnerschaft im direkt angrenzenden Hochhaus gibt es aber auch Stimmen, die sich für eine bewahrende Sanierung aussprechen.

In den vergangenen Wochen kam wieder etwas Bewegung ins Collini. Unbrauchbar gewordenes Büromobiliar wurde entrümpelt, alte Regale, ausgediente Tische und Stühle landeten als Müll in großen Containern – und symbolisieren damit auch das Ende eines Kapitels. 40 Jahre lang diente das Collini als Arbeitsplatz für rund 700 städtische Beschäftigte, auch das Stadtarchiv oder die Macher des Internationalen Filmfestivals waren hier zu Hause. Inzwischen wurden die Räume des Neuen Technischen Rathauses, ein 93 Millionen Euro teurer Glasbau im Glückstein-Quartier, bezogen.

Ein Abrissantrag fürs Collini ist bereits gestellt und befindet sich in Prüfung. Die abschließende Genehmigung stehe noch aus, erste Konzepte für unterschiedliche Abbruchverfahren seien aber schon in Arbeit. "Wie genau der Abriss tatsächlich vonstattengehen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden", teilt Rathaussprecherin Corinna Hiss mit. Eine Sprengung wurde zuletzt jedoch ausgeschlossen. Zeitangaben seien noch verfrüht, voraussichtlich aber werde im Laufe des nächsten Jahres mit dem Abbruch begonnen.

Man liebt es oder hasst es, doch würde man es auch vermissen? Für die einen ist es nur ein Klotz, für andere aber hat das kantige Gebäude Kultstatus. Ein kleiner Spaziergang durch die verlassene Collini-Galerie wirkt bizarr und surreal, wie eine Reise in die Vergangenheit und das Vergessen. Ein Filmplakat vom Ballett-Thriller "Black Swan" klebt noch an der Scheibe, dabei ist das Cinema-Quadrat längst umgezogen. Fast museumsreif geistert durch das Innere eine Siebzigerjahre-Vision, die nie richtig aufging: mit vielen Treppen, wenig Licht, braunen Klinkerfliesen, gelb-roter Decke, Hydrokulturen in Pflanzenkübeln und einem Kugellampenbaum als leuchtende Mitte.

Der stillgelegte Kiosk "Collini-Treff" wirbt noch für "Tabakwaren, belegte Brötchen und Briefmarken". Ein Stockwerk darüber liest man die Öffnungszeiten der "Kurpfalz-Therme" – und stößt auf uralte Preise. 25 Deutsche Mark musste man für einen Besuch des Erlebnisbads berappen, das seit 1990 geschlossen ist. Friedrich Meißer aber kennt noch die "gute alte Zeit". Der heute über 80-jährige Diplom-Ingenieur war 1977 einer der Ersten, der im benachbarten 32-stöckigen Hochhaus Wohnungen erwarben. "Ich bin Bewohner Nummer 40, damals konnte ich im Bademantel die Wohnung verlassen, in den Fahrstuhl steigen, und direkt in die Therme gehen."

Zur Bundesgartenschau 1975 erbaut, sei das Collini ein großer Stolz, ein neues Wahrzeichen der Stadt gewesen. "Es gab Geschäfte, drei Gastronomien und ein Café", erinnert sich Meißer, doch nach und nach setzte sich ein Dominoeffekt in Gang. "Vor allem das Bad war leider von Anfang an ein Verlustgeschäft und ziemlich bald geschlossen", so der Bewohner. In den 1980er-Jahren wurde die Therme mit Saunalandschaft und türkischem Dampfbad aufwendig modernisiert, aber auch die Preise nach oben gedrückt. Die Folge: ausbleibende Kundschaft, und die Stilllegung nach nur drei Monaten. "Seither schlummert es vor sich hin und blieb 30 Jahre ungenutzt", erklärt Friedrich Meißer.

Rund 1000 Personen leben im 95 Meter hohen Collini-Hochhaus, das im Besitz einer Eigentümergemeinschaft ist. Da den Flur auf der zweiten Etage des 500 Wohnungen zählenden Wohnturms nur eine Wand von der "Geister-Therme" trennt, fragt sich der Rentner, wie genau der Abriss erfolgen soll. Und befürchtet, dass viel Lärm, Staub und Probleme auf die Bewohner zukommen.

"Wir fühlen uns von dem Vorhaben überrumpelt", klagt Meißer, der sich bereits 2019 für eine Revitalisierung des Collini-Centers starkmachte, um eine alte Idee endlich zu verwirklichen. "Auch der Büroturm war ursprünglich als Wohneinheit gedacht. Aber die Wohnungen wurden zu groß und luxuriös geplant, deshalb wurden später Büros daraus", erklärt er.

Ob der Shopping Mall mit einer doppelten Bewohnerschaft ein anderes Schicksal geblüht hätte? Meißer jedenfalls findet, die Sache hätte eine weitere Chance verdient. Sein Konzept zur Umwandlung in ein modernes Studentenwohnheim wurde jedoch abgelehnt. "Aber eine behutsame Sanierung wäre umweltfreundlicher, klimaneutraler und kostengünstiger. Man würde damit vielen aktuellen Problemen gerecht", findet der Rentner. Bei einigen Anwohnern findet die Sanierungsidee Anklang, inzwischen hat man einen Denkmalschutz- und Instandsetzungsexperten kontaktiert. Ans Aufgeben wollen Meißer und seine Mitstreiter jedenfalls noch nicht denken.