Von Wolf H. Goldschmitt

Das Polizeiaufgebot vor den Toren des Großkraftwerks Mannheim (GKM) hatte seinen Grund. Ein Eindringen Unbefugter auf das stellenweise leicht zugängliche Gelände der Steinkohlemeiler – wie unlängst durch Öko-Aktivisten – sollte unterbunden werden.

Der personelle Aufwand war dieses Mal aber unnötig. Rund 50 friedliche Demonstranten auf Fahrrädern waren am Samstagnachmittag angerollt, um die Verbrennung fossiler Rohstoffe und die drohende Klimakatastrophe anzuprangern. Diese Aktion sieht die Junge Union Mannheim (JU) allerdings kritisch und verteidigt die Rolle des GKM in seiner jetzigen Form.

Gerade in Mannheim feuere das Steinkohlekraftwerk den Klimawandel immer weiter an, sagte Pia Vogel von der Initiative "kohlefrei". Sie hatte zusammen mit der "Fridays for Future"-Bewegung, der Grünen Jugend und Mitgliedern einer "Interventionistischen Linken" zur Tour per Drahtesel vom MVV-Hochhaus an das Kraftwerk eingeladen. Allein Mannheim verursache etwa zehn Prozent aller baden-württembergischen CO2-Emissionen und sei das dreckigste Steinkohlekraftwerk Deutschlands.

Auch die geplante Umstellung des bisherigen Kohlekraftwerks auf Gasbefeuerung sei nur eine Sackgasse. "Gas ist in fast demselben Maße klimaschädlich wie Kohle; es ist eine Lüge, zu sagen, mit Gasverbrennung anstatt von Kohle wäre dem Klima geholfen”, erklärt Pia Vogel weiter. Für den Bezug von Gas müssten riesige Pipelines für dessen Transport gebaut werden, die eine Menge an Rohstoffen verbrauchten und vor Ort die Umwelt zerstörten. Gleichzeitig emittiere ein Gaskraftwerk auch außerordentlich CO2, während es als fossiler Rohstoff in der Erde das Kohlendioxid auf lange Zeit binden würde. Alternativen zu Kohle und Gas seien Fernwärme aus Geothermie oder Solarthermie, erklärten die Organisatoren der Demonstration.

In einer schriftlichen Stellungnahme bewertet die JU die Ausgangslage anders und lobt die Leistung des Stromproduzenten: "Das GKM ist auch bis 2034 wichtiger Strom- und Wärmelieferant für die Region. Dafür sind wir sehr dankbar", sagt Lennart Christ, Vorsitzender der JU. Wer gegen das GKM zur Demo aufrufe, sei auch gegen die Versorgungssicherheit der Region und gegen Nachhaltigkeit. "An dieser Stelle wird der Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit und fossilen Brennstoffen aufgelöst: Nachhaltig ist, was von anhaltender Dauer ist. Dies sollte in erster Linie die Versorgung sein", heißt es weiter.

Nachhaltig dagegen sei nicht, mit populistischen Bannern und viel Lärm ohne Alternativplan gegen ein elementar wichtiges Unternehmen zu Felde zu ziehen, betont die JU.