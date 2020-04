Mannheim. (pol/mün) Diese "Fahrübungen" werden für zwei Männer unangenehme Folgen haben. Am Ostersonntag fiel einer Polizeistreife ein Fiat auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Vogelstang auf. Die Fahrweise des Mannes am Steuer war unsicher und mehrmals würgte er den Motor ab.

Wie sich herausstellte, wollte hier ein 42 Jahre alter Mann für seine bevorstehende Fahrprüfung üben. Der Besitzer des Fiats war der Beifahrer und gab den "Fahrlehrer" auf dem Großparkplatz.

Das war aber alles in allem keine gute Idee: Denn weil der Fahrschüler eben noch keinen Führerschein besitzt, handelte es sich bei den Übungen um "Fahren ohne Fahrerlaubnis". Die Folge: Das mit der Führerscheinprüfung wird jetzt noch eine Weile dauern. Die Polizei spricht in ihrer Mitteilung von einer Verschiebung "um ungewisse Zeit".

Der 56 Jahre alte vermeintliche "Fahrlehrer" wird auch angezeigt, weil er es zugelassen hat, dass jemand ohne Fahrerlaubnis sein Auto gesteuert hat.