Von Alexander Albrecht

Mannheim. Mit einer guten Nachricht neigt sich 2020 dem Ende entgegen: Fristgerecht und im Kostenplan hat die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GBG das neue Technische Rathaus im Glücksteinquartier nach zweieinhalb Jahren Bauzeit fertiggestellt. Das teilte das Unternehmen jetzt in einer Presseinformation mit. Die Stadt übernimmt das Gebäude am 1. Januar zur Miete. Zusammen mit GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings und Oberbürgermeister Peter Kurz besichtigte der scheidende Baubürgermeister Lothar Quast dieser Tage die stattliche Immobilie bei einem Rundgang.

Das neue Gebäude bietet Raum für 700 Arbeitsplätze. Foto: Ulmrich

Laut GBG bietet das neue Technische Rathaus, das jenes im maroden Collini-Center ablöst, Raum für 700 Arbeitsplätze. Das Gebäude wird von den städtischen Dezernaten IV (Bauen) und V (Umwelt) genutzt, besteht aus 13 Vollgeschossen und einem Untergeschoss und ist 56 Meter hoch. Entworfen hat das Haus mit einer Brutto-Geschossfläche von 29.300 Quadratmetern und einem hellen Foyer das Frankfurter Architekturbüro Schneider und Schumacher.

Bereits das großzügige Foyer soll die Offenheit des Gebäudes demonstrieren, das die Stadt als neue Visitenkarte Mannheims bezeichnet. Hinter dem Empfang halten die Mitarbeiter des Bürgerservices direkten Kundenkontakt, gegenüberliegend wird ein Bistro aufgebaut, das für alle Besucher zugänglich ist.

Das neue Gebäude besticht durch Loft-Charakter und eine Aussicht über die Bahngleise hinaus. Foto: Ulmrich

Denn rechts, hinter dem Empfang, wird der Bürgerservice einziehen, auf der gegenüberliegenden Seite wird ein Bistro eingerichtet. Dieser Bereich ist allen Bürgern zugänglich. Dem Klimaschutz und im Sommer der Abkühlung dienend, ist ein begrünter Innenhof mit Brunnenanlage entstanden. Dort sollen auch Plätze für die Außenbewirtschaftung der Gastronomie geschaffen werden.

Die meisten Wände, Säulen und Decken bestehen aus grauem Sichtbeton und sorgen für einen Loft-Charakter. In den oberen Stockwerken stehen Besprechungsräume zur Verfügung. Diese haben die Architekten so geplant, dass die vorbeirauschenden Züge vom und in Richtung Hauptbahnhof zwar zu sehen, aber fast nicht zu hören sind.

Je höher die Etage, desto weiter schweift der Blick. In der Ferne ist sogar der Odenwald zu sehen.