So könnte das Forum Deutsche Sprache am Alten Messplatz aussehen: der Siegerentwurf des Architektenbüros Henn aus Berlin. Visualisierung: Henn

Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Es ist kein Museum, es ist kein Forschungsinstitut, es ist etwas ganz Besonderes, das da am Neckarufer entsteht", erklärt Henning Lobin, der wissenschaftliche Direktor des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS). Die Rede ist vom Forum Deutsche Sprache, das am Alten Messplatz an der Kurpfalzbrücke entstehen soll. Finanziert wird der Bau von der Klaus Tschira Stiftung (KTS), die dem IDS das Gebäude schenkt. Das Gelände stellt die Stadt Mannheim zur Verfügung. Am Freitag präsentierten die drei Akteure, wie das Forum aussehen könnte und veröffentlichten die drei Sieger des Architektenwettbewerbs.

Hintergrund > Das Forum Deutsche Sprache entsteht auf der südlichen Hälfte des Alten Messplatzes. Die Stadt Mannheim stellt das Grundstück in unentgeltlicher Erbpacht zur Verfügung. "Wir wollten auf diesem Areal schon lange einen Ort der Bildung erreichten", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz. "Wir [+] Lesen Sie mehr > Das Forum Deutsche Sprache entsteht auf der südlichen Hälfte des Alten Messplatzes. Die Stadt Mannheim stellt das Grundstück in unentgeltlicher Erbpacht zur Verfügung. "Wir wollten auf diesem Areal schon lange einen Ort der Bildung erreichten", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz. "Wir sind froh und glücklich über das Geschenk der Klaus Tschira Stiftung an das IDS." Nach der Vollendung des Baus gestaltet die Stadt das gesamte Areal zwischen Neckar und Dammstraße um. Die Initiative Einraumhaus und das Freizeitgelände "Alter" ziehen an die östliche Seite des Platzes, den die Stadt dafür zur Verfügung stellt. oka

Das Haus hat Museumscharakter, immerhin wird es eine Ausstellung zur deutschen Sprache beinhalten. Doch sie ist auf die Gäste des Hauses angewiesen. Denn die bringen – zumindest größtenteils – das Ausstellungsstück mit: die deutsche Sprache. "Wir wollen etwas über den Sprachgebrauch unserer Besucherinnen und Besucher erfahren", sagt Lobin. Gäste werden gebeten, eine Sprachspende abzugeben. Somit wird im Haus auch linguistische Forschung betrieben. Hinzu sollen zahlreiche Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Familien und alle Interessierten kommen. Es soll ein Begegnungsort werden, ein Haus, das vom Austausch lebt.

Diese Offenheit soll sich auch in der Architektur widerspiegeln. Aufgrund des großen öffentlichen Interesses habe sich die Klaus Tschira Stiftung entschieden, einen Architektenwettbewerb auszuloben, erläutert KTS-Geschäftsführerin Beate Spiegel. Dieser ist am Mittwoch mit der Prämierung von drei Entwürfen zu Ende gegangen. Die Jury, die aus Vertretern der Verwaltung, des IDS, der KTS und Experten bestand, sprach sich einstimmig für den Entwurf des Architektenbüros Henn aus Berlin aus. Zwei dritte Preise gingen an LRO Architekten aus Stuttgart und das Architektenbüro Jollenbeck und Wolf aus Walldorf.

Der Wettbewerb stand Architekten aus allen deutschsprachigen Ländern offen. Am Ende nahmen 17 Büros, davon elf aus einem Umkreis von 100 Kilometern, teil. Der Siegerentwurf nimmt mit seiner gläsernen Fassade den Transparenzgedanken auf. Im Erdgeschoss befindet sich ein offenes Foyer. Das erste Obergeschoss soll eine Kommunikationsplattform beherbergen, die Ausstellung ist in den beiden Stockwerken darüber eingeplant. Im obersten Geschoss befinden sich die Verwaltungsbüros und ein offener Dachgarten. Dieser ist während der Öffnungszeiten auch durch eine Außentreppe direkt erreichbar. Zusätzliche Glasfronten an der Fassade können ähnlich wie der Laden an einem Kiosk aufgeklappt werden.

Welcher der drei Entwürfe am Ende realisiert wird, ist aber noch offen. Die Klaus Tschira Stiftung beabsichtigt, einem der drei prämierten Büros den Auftrag zu erteilen. "Zuvor müssen gestalterische, wirtschaftliche, funktionale, technische und ökologische Aspekte geprüft werden", gibt Stefanie Schumann, die für die Projektsteuerung verantwortlich ist, zu bedenken. Die Prüfung könne einige Zeit in Anspruch nehmen. "Der Siegerentwurf ist unser Favorit", so Lobin.

Aber es müsse auch sichergestellt sein, dass er sich realisieren lasse und das IDS sich den Betrieb des Hauses finanziell leisten könne. "Das Institut selbst bleibt in R5, wir ziehen nicht um", betont IDS-Pressesprecherin Annette Trabold. Die Beteiligten rechnen nach der Entscheidung, welcher Entwurf realisiert wird, mit einer Planungszeit von zwei und einer Bauzeit von etwa drei Jahren. Demnach könnte das Forum Deutsche Sprache nach aktuellem Stand Ende 2026 oder Anfang 2027 eröffnen.

Die Wettbewerbsergebnisse können vom 18. bis 22. Oktober im Vortragssaal des IDS (R5, 6-13) besichtigt werden. Aufgrund der geltenden Corona-Regeln am Institut ist eine Terminvereinbarung für die Öffnungszeiten zwischen 9 und 17 Uhr erforderlich (E-Mail an forumdeutschesprache@ids-mannheim.de oder telefonisch unter 0621/158 14 06). Beim Einlass ins Institut gilt die 3G-Regel.