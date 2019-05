Mannheim. (pol/mare) In der Sonderburger Straße/Ecke Leo-Sternbach-Straße kollidierte am Mittwochabend gegen 18 Uhr ein Lkw mit einem Linienbus. Dabei wurden zwei Fahrgäste leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Der 48-jährige Lastwagen-Fahrer war in Richtung Schienenstraße unterwegs und wollte in die Leo-Sternbach-Straße nach rechts abbiegen. Aufgrund der Länge seines Sattelzuges musste er zunächst nach links ausholen, übersah dabei jedoch den Linienbus, der in Richtung Waldhof Bahnhof unterwegs war. Der Lkw streifte den Bus an der hinteren rechten Fahrzeugseite.

Durch die Kollision gingen teilweise Scheiben zu Bruch, wobei zwei Insassen im Bus sich leichte Verletzungen zuzogen. Sie mussten von Rettungssanitätern versorgt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 3000 Euro.