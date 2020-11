Mannheim. (pol/lyd) Am heutigen Mittwochabend kommt es zu einem größeren Feuerwehreinsatz im Caroline-Jagemann-Weg im Stadtteil Käfertal, teilt die Polizei mit. Dort steht eine Wohnung in einem Gebäudekomplex in Flammen. Die Polizei ist ebenfalls mit mehreren Funkstreifenwagen vor Ort. Derzeit gibt es noch keine Hinweise zur Brandursache oder zu möglichen Verletzten.

