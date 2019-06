Mannheim. (pol/pr/mare) Ein Streit zwischen zwei Männer Mittwochnacht im Quadrat U5 endete blutig. Das berichtet die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich gegen 5.40 Uhr im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Berichten zufolge hatte eine Nachbarin einen lauten Schlag und Hilferufe auf Italienisch gehört.

Was genau passiert ist, ist unklar. Sicher ist nur, dass die zwei Männer Schnittverletzungen erlitten und in Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Am Morgen machte sich die Polizei dann an die Spurensicherung. Das ganze Haus war nämlich mit Blut verspritzt. Ein Nachbar sagte, dass es wie in einem Horrorfilm aussah: "Da liegen bestimmt zwei Liter Blut."

Die blutverschmierte Wohnungstür wurde von den Beamten versiegelt, massive Blutspuren gibt es zudem in Flur und im Hinterhof bis auf die Straße in Richtung T6. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe der Tat.