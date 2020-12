Von Wolf Goldschmitt

Mannheim. Als Justiziar begann Lothar Quast 1984 seine Laufbahn bei der Stadt Mannheim. Mehr als 30 Jahre lang bekleidete der Sozialdemokrat aus Westfalen das Amt des Baubürgermeisters in der Quadrate-stadt. In seine Ära fallen unter anderem die Umgestaltung der Kurpfalz-Achse, der Bau der SAP-Arena und des neuen Technischen Rathauses im Glücksteinquartier. Zum Jahresende geht Quast in den Ruhestand und übergibt das Amt an seinen Parteikollegen Ralf Eisenhauer.

Herr Quast, was war Ihr erster Eindruck, als Sie vor nunmehr 36 Jahren nach Mannheim gezogen sind?

Wenn man aus dem eher beschaulichen Münsterland kommt, ist Mannheim schon eine andere Hausnummer. Als ich zu meinem Bewerbungsgespräch durch die City ins Rathaus lief, wurde mich rasch klar, dass für meine Frau und mich eine neue Zeitrechnung beginnt. Und uns war eigentlich sofort klar: Mit diesem Schritt in eine Großstadt kann man nur gewinnen.

Es gab also einen kleinen Kulturschock zur Begrüßung?

Überhaupt nicht. Diese offene Lebensart und Mentalität konnte ich mir schon vorstellen. Ich wusste, dass die Leute hier kommunikativ sind und auf einen zugehen. Diese Einschätzung hat sich dann ab dem 1. April 1984 bestätigt, als ich im Rechtsamt der Stadt angefangen habe.

Inzwischen sind Sie vier Mal zum Baubürgermeister gewählt worden. Die Zahl der gesammelten Spaten in Ihrem Vorzimmer belegt die Fülle der Arbeit. Gibt es ein Projekt, auf das Sie besonders stolz sind?

Klar, es sind Projekte, an denen man sehr lange gearbeitet hat. Dazu zählt bestimmt auch das Glückstein-Quartier. Dort hatten wir Phasen, in denen man gemerkt hat, die Konjunktur springt nicht so an wie gewünscht, und es lief schleppend. Wir änderten dann den Planungsmix und brachten mehr Wohnungsbau hinein. In der jüngsten Zeit hat sich das Projekt ausgezeichnet entwickelt.

Hatten Sie in all den Jahren als Mannheimer Baubürgermeister ein Lieblingskind?

Hintergrund > Lothar Quast wurde 1955 in Eschwege geboren und wuchs in Rheine im Münsterland auf. Nach seinem Jurastudium kam er 1984 als Justiziar nach Mannheim. Von 1987 bis 1988 war Quast persönlicher Referent von Oberbürgermeister Gerhard Widder. 1989 wurde er zum Bürgermeister der Stadt Mannheim [+] Lesen Sie mehr > Lothar Quast wurde 1955 in Eschwege geboren und wuchs in Rheine im Münsterland auf. Nach seinem Jurastudium kam er 1984 als Justiziar nach Mannheim. Von 1987 bis 1988 war Quast persönlicher Referent von Oberbürgermeister Gerhard Widder. 1989 wurde er zum Bürgermeister der Stadt Mannheim als Beigeordneter für Planung, Bauen, Umweltschutz und Stadtentwicklung gewählt. Der Amtszuschnitt änderte sich im Lauf der Zeit, aber Quast wurde drei Mal wieder gewählt. Von 1990 bis 1998 war er Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Mannheim. Quast ist verheiratet und hat zwei Kinder. (gol)

Absolut. Ein ganz faszinierendes Projekt von Anfang an war die SAP-Arena mit ihrer ganzen Infrastruktur. Es geschieht nicht jeden Tag, ein Vorhaben in dieser Perfektion zu planen und zu realisieren. Wir hatten den Investor, und wir hatten die Haushaltsmittel, um die Infrastruktur auch mit Blick auf den Maimarkt zu gestalten. Alles hat hier einfach gut zusammengepasst.

Und dann tauchten plötzlich die naturgeschützten Hamster auf, die in den Plänen für die SAP-Arena nicht vorgesehen waren.

Oh ja, an den Tag kann ich mich noch gut erinnern. Aber ich sagte mir: Das kann uns nicht aus der Kurve tragen. Wir haben dann auch mit dem Naturschutz eine kompensatorische Lösung gefunden und die Tierchen umgesiedelt. Aber der erste Schreck auf die Nachricht war zugegeben groß. Eine andere Herausforderung war auch: Wie kommen zigtausende Besucher nach einer Veranstaltung reibungslos und rasch vom Gelände? Mit unserer technisch hochanspruchsvollen Ampelschaltung haben wir das geschafft. All diese Dinge sind letztlich dann doch aufgegangen wie ein Käsekuchen.

Das war 2005 in Ihrer dritten Amtsperiode. Nennen Sie uns noch ein paar weitere Highlights aus 32 Jahren.

Ganz zu Beginn meiner Tätigkeit steht die Einweihung des Carl-Benz-Stadions. Heute bin ich Fan des SV Waldhof und gerne bei Heimspielen. Auch auf dem Ökologie- und Umweltsektor ist gerade in jenen Tagen viel passiert. Wir haben die Reiß-Insel gesperrt, Tempo-30-Zonen in Wohngebieten sowie flächendeckend Biotonnen und später auch die Papiertonnen eingeführt. Nicht zu vergessen: Der Stadtteil "Im Rott" ist entstanden. In meiner zweiten Amtsperiode zählen die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes mit dem Viktoriaturm auf der Lindenhofseite und das 400. Stadtjubiläum. Dafür wurde damals die Kurpfalzachse zwischen Schloss und Altem Messplatz neu gestaltet. Auch die Ansiedlung von Musikpark und Popakademie gehört zu den Sahnestückchen. Die Umgestaltung der Planken fällt in meine letzte Amtszeit, ebenso die Neue Kunsthalle und nicht zuletzt die Entwicklung der Konversionsflächen mit Blick auf die Schaffung von Wohnungen und der Bundesgartenschau 2023.

Soweit die gelungenen Projekte. Für Ihren Nachfolger bleibt aber noch genügend Arbeit.

Natürlich, denn wir haben – und das sage ich frank und frei – weiterhin ein Problem mit dem Zustand der Infrastruktur. Jetzt haben wir auf diesen Gebieten einen Stau und die Unzufriedenheit der Bürger, weil Löcher in den Straßen sind. Auch nicht alle Schulgebäude befinden sich in dem Zustand, den sich die Bürger wünschen. Hier besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf.

Beim Bau des neuen Technischen Rathauses lief auch nicht alles rund. Eigentlich hätten Sie schon längst aus Ihrer "zweiten Heimat", dem Collini-Center, ausziehen sollen. Ihr Abschied war doch in neuen Räumen geplant?

Stimmt, es hat nicht sollen sein. Ich komme nicht mehr in den Genuss des neuen Technischen Rathauses. Das Gebäude wurde Ende des Jahres an die Stadt Mannheim übergeben. Die Verabschiedung hätte also ohne Weiteres stattfinden können, würde die Pandemie dem nicht entgegenstehen. Einige Dinge, wie die Verkabelung, sind auch noch nicht abgeschlossen. Nun haben wir die Verabschiedung ins Frühjahr verschoben, aber sie wird auf jeden Fall stattfinden.

Wie werden die Mannheimer Sie wohl in Erinnerung behalten?

Wenn sie sagen, nach 32 Jahren wird es Zeit, dass er geht, dann wäre das nicht so gut (lacht).