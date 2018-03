Von Harald Berlinghof

Mannheim. Die Straße führt schnurstracks zwischen dem Mannheimer Stadtteil Vogelstang und dem geräumten Benjamin-Franklin-Village hindurch. Dabei hat sie den Charakter einer sechsspurigen Autobahn. Gleichzeitig ist die Bundesstraße B38 eine der wichtigsten Einfallstraßen Mannheims, auf der jeden Morgen und Nachmittag die Berufspendler aus Richtung Bergstraße und Vorderer Odenwald zu ihrer Arbeit unterwegs sind. Das Verkehrsaufkommen summiert sich täglich auf rund 60.000 Fahrzeuge, die in beide Richtungen dieses Einfallstor in die Quadratestadt benutzen.

Kein Wunder also, dass sich die Anwohner, vor allem aus dem benachbarten Stadtteil Vogelstang, aber auch die Bewohner der Stadtteile Käfertal und sogar Neckarstadt über Lärm und Schadstoffe beklagen. Jetzt fand im angrenzenden Stadtteil Käfertal-Süd auf Einladung der Stadt Mannheim eine Bürgerinformationsveranstaltung statt, in der die Planungen für die Umgestaltung der B 38 vorgestellt wurden.

Bevor Stefanie Bremer vom Hamburger Fachbüro Orange Edge die angedachten Maßnahmen vor rund 50 bis 60 erschienenen Bürgern erläuterte, hatte der Berliner Zukunftsforscher Stefan Carsten den Anwesenden Appetit gemacht durch Zukunftsvisionen einer modernen städtischen Mobilität - von Car-Sharing-Angeboten, über einen besseren Öffentlichen Nahverkehr bis hin zu gleichberechtigtem Nebeneinander von Auto, ÖPNV, Fahrrad und Fußgänger.

Bei jeder Planung dürfe man aber nicht aus den Augen verlieren, so die Fachplanerin, dass Straßen nützlich und schädlich zugleich seien. So habe man bei der angedachten Neugestaltung darauf geachtet, die Leistungsfähigkeit der Straße als Zubringer in die Stadt einerseits genauso zu erhalten und andererseits für die Anrainer zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim im Norden und der Friedrich-Ebert-Straße im Süden eine verbesserte Wohn- und Lebensqualität zu schaffen.

Die Mitarbeiterin des Fachbüros zeigte in ihrem Vortrag viel grüne Fläche. Bäume und Grünbereiche sollen die Aufenthaltsqualität entlang der Straße verbessern, auf der Tempo 100 - streckenweise auch nur Tempo 70 - erlaubt sind. Dabei unterteilte sie die rund zwei Kilometer lange Strecke in drei Teilabschnitte. Ganz im Norden Richtung Autobahnkreuz könne man nur wenig tun, auch aus Verkehrssicherheitsgründen. Doch an dieser Stelle sind einige der Besucher mit den Ausführungen nicht so recht einverstanden. Eine bessere Anbindung an das Einkaufszentrum Kurpfalz-Center, das auch von vielen Auswärtigen angefahren wird, forderten einige Zuhörer. Zum Beispiel eine Anfahrtsmöglichkeit direkt von der Autobahn, damit die Einkäufer "nicht die ganzen Kringel von der B 38 aus abfahren müssen", schlug ein Besucher vor.

Im mittleren Teil der Bundesstraße soll ein Fachmarktriegel entstehen, der auch als Lärmschutzwall für das dahinter liegende Käfertal wirken könnte. Baumpflanzungen links und rechts der "Stadtautobahn" B 38 könnten ein Übriges zur verbesserten Wohnsituation beitragen. Eine der wesentlichsten Änderungen wäre allerdings eine Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer. "Damit würde man eine erhebliche Schallminderung erreichen", wie Stefan Wammertsberger vom Büro Köhler und Leutwein ausführte. Eine Reduzierung der Stickoxidwerte sei damit aber keinesfalls zu erreichen. Die lägen allerdings entlang der B 38 in Bereichen unterhalb der Grenzwerte.

Natürlich kam sofort die Frage auf, ob Tempo 50 nicht zu zusätzlichen Staus führen würde. Dem widersprach die Fachplanerin. Ihr Büro hatte in mehreren Simulationen errechnet, dass sich die Fahrzeit auf den zwei Kilometern nach einem Umbau um durchschnittlich 70 Sekunden verlängern würde. "Das sollte auch für die Berufspendler erträglich sein", betonte Wammertsberger abschließend.