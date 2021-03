Von Harald Berlinghof

Mannheim. Von der großen Bahn (ICE) in die kleine Bahn (Stadtbahn). Vom Fahrrad in die regionale S-Bahn. Vom Taxi in den Bus. Oder nur vom Fahrrad in die umliegenden Büros. Der Mannheimer Bahnhofsvorplatz ist ein extrem frequentierter Verkehrsknotenpunkt, der unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden muss. Dass der Platz umgestaltet wird, ist schon länger bekannt. Zehn bis zwölf Jahre sind die ersten Überlegungen alt. Am Mittwoch erfolgte nun der "digitale Spatenstich", wie es Mannheims Erster Bürgermeister, Christian Specht, in einem Online-Pressegespräch bezeichnete. Bei der virtuellen Runde wurden noch einmal die Planungen vorgestellt. Natürlich braucht bei einem digitalen Spatenstich niemand eine Schaufel. Ein Computer mit Internet-Zugang reicht.

Intelligent und sinnvoll soll der Übergang der überregional Anreisenden auf die Stadtbahnen sein. Sie transportieren die Fahrgäste dann durch die Stadt. "Es handelt sich um ein zentrales Projekt der Mannheimer Stadtentwicklung, das unter starker Beobachtung steht", so Specht. Die Pläne sehen drei Bauabschnitte vor, die sich über vier Jahre erstrecken – mit einer Unterbrechung während der Bundesgartenschau 2023.

Mit dem Umbau will die Stadt Mannheim mehr Kapazitäten für den Umstieg am Bahnhofsvorplatz schaffen und die Aufenthaltsqualität verbessern. Mit dem Bau eines vierten Gleises schlägt auch das letzte Stündlein der Borelli-Grotte, die vielen Mannheimern seit Jahren ein Dorn im Auge ist. Die Untergrund-Passage, die vielen als Schandfleck im Mannheimer Stadtraum gilt, wird verfüllt, um darauf das vierte Gleis legen zu können. 1,5 Millionen Euro lässt sich die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) allein dieses Teilprojekt des Platzumbaus kosten. Die Gesamtinvestitionskosten für die Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes liegen bei rund 23 Millionen Euro, der städtische Anteil daran soll 6,8 Millionen Euro betragen. Von den Gesamtkosten sollen 14,4 Millionen Euro förderfähig durch Land und Bund sein. Letztendlich rechne man mit Fördergeldern in Höhe von 13,8 Millionen Euro, so Marcus Geithe, Geschäftsführer der Mannheimer Verkehr GmbH. "Noch liegen allerdings keine Zuwendungsbescheide vor", betont er.

Die Borelli-Grotte und das vierte Straßenbahngleis sind aber nur ein Aspekt des Umbaus. Derzeit passieren täglich rund 50.000 RNV-Fahrgäste den Bahnhofsvorplatz. Hinzu kommen Fahrradfahrer, Taxigäste und nicht zuletzt die Fußgänger. Die Anforderungen an seine Infrastruktur haben sich seit dem Bau des Platzes im Jahr 1973 und dem letzten Umbau in den 1990er-Jahren wesentlich verändert. "Da ist viel passiert seither. Und die Anlage ist immer stärker an ihre Grenzen gekommen", erklärt Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der RNV. Die Gestaltung soll sich an der des Lindenhofplatzes an der Südseite des Bahnhofs orientieren – mit demselben Pflaster und einer Begrünung. Vorgesehen sind Pflanzinseln mit einer 40 bis 50 Zentimeter hohen Betonumrandung. Sie werden mit Sträuchern und Bäumen gefüllt und sind am Rand mit Bänken bestückt, die zum Verweilen einladen. Andererseits müssen für die Bauarbeiten auch 31 Bäume gefällt werden. Viele von ihnen weisen jedoch durch die dicht unter der Oberfläche liegende Tiefgarage bereits Schäden auf. "Im Gegenzug werden 51 neue Bäume an geeigneteren Standorten gepflanzt", erläutert Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell.

Die Begrünung der Anlage soll auch einen höheren Wiedererkennungswert schaffen. "Mannheim macht sich fit für die Buga. Am neuen Bahnhofsvorplatz möchten wir die Besucher willkommen heißen", sagt Pretzell. Außerdem will man mehr Abstellplätze für Fahrräder schaffen. Die Anzahl der Taxistellplätze bleibt nahezu gleich, einige von ihnen wandern aber in die Heinrich-von-Stefan-Straße.

In wenigen Wochen soll es auf der westlichen Seite des Platzes mit dem ersten Bauabschnitt losgehen. Ende April rücken die Bagger und Presslufthämmer an. Der zweite Abschnitt beginnt im nächsten Frühjahr und soll ein Jahr später fertig sein. Er umfasst die Gleisarbeiten und den Ausbau der Haltestellen inklusive der Barrierefreiheit mit einem Blindenleitsystem. Die Bauabschnitte eins und zwei sollen noch vor Beginn der Bundesgartenschau beendet sein. Den dritten Abschnitt, der vor allem den östlichen Teil des Platzes betrifft, will man erst nach der Buga im Jahr 2024 in Angriff nehmen. Ab Mitte April wollen die Verantwortlichen die Bevölkerung im Internet unter www.bahnhofsvorplatz-mannheim.de aktuell über den Verlauf der Baustelle informieren.