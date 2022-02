Mannheim. (pol/mare) Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag in der Mannheimer Innenstadt rasant vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Das teilen die Beamten mit.

Der 33-jährige Opel-Fahrer fiel einer Polizeistreife kurz nach 15 Uhr auf dem Luisenring auf und sollte kontrolliert werden. Hierzu setzten sich die Beamten mit ihrem Fahrzeug vor den Opel und gaben mit Blaulicht und Leuchtschrift die Aufforderung anzuhalten. Nachdem die Fahrzeuge in Höhe des Quadrats K4 gestoppt hatten und die Beamten gerade ausgestiegen waren, setzte der 33-Jährige sein Fahrzeug zurück und fuhr anschließend mit quietschenden Reifen über den Gehweg in die Straße zwischen den Quadraten K4 und K5 ein.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und folgten dem mit hoher Geschwindigkeit flüchtenden Opel zunächst. Um jedoch eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder Passanten zu vermeiden, brachen sie die Verfolgung ab und verloren das Fahrzeug schließlich aus den Augen.

Passanten gaben an, dass der Mann mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen mehrfach abgebogen sei, wobei sich Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn durch eilige Schritte in Sicherheit bringen mussten, um nicht geschädigt zu werden.

Bei der Überprüfung der Anschrift der Fahrzeughalterin in Ludwigshafen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass offenbar ihr 33-jähriger Mitbewohner das Fahrzeug an sich genommen hatte und damit nach Mannheim gefahren sei. Er wurde aufgrund einer Personenbeschreibung eindeutig als Fahrer identifiziert. Bei einer weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Fahrzeug wurde später in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten gefunden.

Die Ermittlungen gegen den 33-jährigen Fahrer des Opel wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs dauern an. Gegen die Halterin des Opel wird wegen des Verdachts des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.