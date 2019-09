Mannheim. (dpa/pr/mare) Ein Auto ist am Samstag in Mannheim ungebremst in einen parkenden Sprinter gefahren und hat sich fast zur Hälfte unter ihn geschoben. Dabei wurden nach Polizeiangaben ein Mann und eine Frau in dem Auto schwer verletzt. Grund für den Unfall war der Herzinfarkt höchstwahrscheinlich des Fahrers, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Informationen fuhr der 87-jährige Fahrer eines VW-Golf Plus gegen 13.15 Uhr auf der Meersburger Straße in Richtung Schwabenstraße. An der Einmündung Schwabenstraße in Höhe eines Altersheim erlitt der Mann wohl den Herzinfarkt und fuhr deswegen ungebremst über die Straße und prallte frontal in die Seite eines geparkten Mercedes Sprinter. Er schob das schwere Fahrzeug auf den Gehweg.

Der Mann und seine 85-jährige Ehefrau wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Zu Rettung der Beifahrerin musste die Feuerwehr das Dach entfernen. Beide Personen wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Meersburger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.