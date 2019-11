Mannheim. (pol/van) Ein 22-jähriger Falschfahrer hielt die Polizei am frühen Dienstagmorgen auf Trab. Wie die Beamten berichten, soll der Mann gegen 5 Uhr mit seinem Golf auf der Autobahn 656 am Kreuz Mannheim in Richtung Frankfurt gefahren sein, obwohl er in Richtung Stuttgart fahren wollte. Als der Autofahrer dies bemerkte, wendete er sein Fahrzeug in der Überleitung und fuhr entgegen der Fahrtrichtung zurück.

Eine Polizeistreife konnte den Mann stoppen. Zu Schaden kam niemand. Ein Alkohol- und Drogentest fiel negativ aus. Gegen den jungen Mann wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zeugenhinweise gehen an die Rufnummer 0621/47093-0 der Polizei.