Am Samstag zogen Anwohner mit Plakaten los. Ihr Ziel ist die dauerhafte Trennung von Fuß- und Radweg am Neckardamm. Foto: Kreutzer

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Der Neckardamm in Mannheim-Neuostheim ist Teil einer bei Fußgängern und Radfahrern beliebten Strecke in Richtung Innenstadt. In den vergangenen Jahren ist es auf dem an vielen Stellen nur zwei Meter breiten Teilstück zwischen der Endhaltestelle Neuostheim und dem Fernmeldeturm am Luisenpark jedoch eng geworden: Denn die Zahl der Radfahrer und deren Geschwindigkeit hat stark zugenommen. Deswegen hat der Stadtteilverein Mannheim-Neuostheim am Samstag zu einer Demonstration an der Strecke aufgerufen.

Wochentags sind dort vorrangig Pendler und Schüler aus Richtung Heidelberg und Ladenburg kommend unterwegs. Doch auch an Wochenenden hat der Stadtteilverein nach eigenen Angaben schon mehr als 400 Radfahrer pro Stunde auf dem schmalen Weg entlang der RNV-Linie 5 gezählt. "Es gab schon schwere Zusammenstöße mit Fußgängern. Beinahe-Unfälle sind an der Tagesordnung. Leute erschrecken sich, und es kommt zu gegenseitigen Beschimpfungen", erklärt Stefan Bickmann den Hintergrund der Demo unter dem Motto "Rücksicht Radfahrer-Fußgänger auf dem Neckardamm". Bickmann hat seinen langjährigen Vorsitz im Stadtteilverein kürzlich abgegeben, betreut das Thema aber nach wie vor. Mit seinem Projekt-Team hat er die Aktion vorbereitet.

"Solange die Situation nicht gelöst ist, wollen wir für den verantwortungsvollen Umgang miteinander auf dem Neckardamm werben", betont Bickmann. Doch langfristig müsse die Situation von Grund auf geändert werden. Insbesondere ältere Menschen und Eltern mit kleinen Kindern fühlten sich beim Spaziergehen auf dem Damm nicht mehr sicher.

Lore und Gunther Mair engagieren sich ebenfalls in der Initiative und sorgen mit weiteren Helfern dafür, dass es bei der Demo geordnet zugeht. "Es geht uns nicht um Konfrontation und schon gar nicht darum, den Radverkehr zurückzudrängen", betont Mair. Man wolle für eine Radwegführung von Seckenheim über Neuostheim in Richtung Mannheimer Innenstadt und umgekehrt werben. Sie wäre zugleich Zubringer für den Radschnellweg zwischen Heidelberg und Mannheim. Der soll ab 2022 gebaut werden und wird als Pilotprojekt vom Land finanziert. Er gilt als wichtiger Baustein im geplanten Radschnellwegenetz innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar und in Richtung Nordhessen.

Damit ein solcher Zubringer funktioniert, setzt sich der Stadtteilverein dafür ein, den Neckardamm ausschließlich Fußgängern zu überlassen. Dafür solle die auf der anderen Seite der Bahnlinie liegende Straße "Paul-Martin-Ufer" so bald wie möglich als Fahrradstraße ausgewiesen werden. "Im Sinne der Verkehrssicherheit muss an dieser Stelle der Straßenraum neu geordnet werden", sagt Bickmann.

Welche baulichen Maßnahmen wie etwa die Erneuerung des Asphalts für die künftige Fahrradstraße, Markierungen oder veränderte Ampelschaltungen dafür notwendig wären, und was diese kosten würde, hat der Stadtteilverein in einem Positionspapier festgehalten. "Der Radverkehr wird zunehmen, und das soll er auch", sagen die Vereinsvertreter. Aber die kritische Situation müsse dauerhaft entschärft werden. Bei einer Befragung aller Haushalte Neuostheims, der Stadtteil zählt 2900 Einwohner, habe man 200 Rückläufe bekommen. Darin hätten sich 81 Prozent für das Paul-Martin-Ufer als Fahrradstraße ausgesprochen.

Die Organisatoren freuten sich über die zahlreichen Teilnehmer und über einige anwesende Stadt- und Bezirksbeiräte. Politik und Verwaltung dürften das Thema nicht länger vor sich herschieben. "Taten statt Worte" war etwa auf einem der Plakate zu lesen. Doch auch Slogans wie "Wer bremst, ist rücksichtsvoll" oder "Echte Radfahrer halten Abstand" machten deutlich, worum es den Demonstranten ging. Die Demo am Samstag soll nicht die letzte Aktion gewesen sein, um die Wege von Radfahrern und Fußgängern auf dem schmalen Neckardamm dauerhaft zu trennen.