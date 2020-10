Mannheim. (pol/mün) Erst ging der Motor aus, dann drang Rauch aus dem Motorraum. Ein Audi A3 gab am Sonntagnachmittag bei Feudenheim den Geist auf und zerstörte sich selbst. Gegen 17.10 Uhr stand das Fahrzeug in Vollbrand, wie die Polizei mitteilt. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Nach den Löscharbeiten durch die Feuerwehr Mannheim, musste noch die Straßenmeisterei verständigt werden. Durch die Hitze des brennenden Autos waren auch Schäden an der Fahrbahndecke entstanden.