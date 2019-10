Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Die gesundheitliche Situation von Kindern und Jugendlichen in der Quadratestadt ist insgesamt gut - aber sie ist nicht überall gleich gut. Das ist das Ergebnis des 120 Seiten umfassenden ersten Kinder- und Jugendgesundheitsberichtes, den Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb (SPD) als eine ihrer letzten Amtshandlungen am Donnerstag öffentlich vorstellte. "Wir haben dringenden Handlungsbedarf in Stadtteilen mit sozialen Problemlagen", lautet ihr Resümee.

Lösungen in diesen Gebieten lassen sich ihrer Meinung nach am besten innerhalb von stabilen Netzwerkstrukturen finden, für die alle relevanten Akteure an einem Tisch sitzen und Ressourcen bündeln. Beispiel Kinderarztversorgung: Die 21 Mannheimer Praxen verteilen sich unausgewogen. Während sich in den strukturell unauffälligen Sozialräumen eins und zwei jeweils sieben Kinderärzte niedergelassen haben, von denen jeder durchschnittlich 700 Patienten behandelt, gibt es in den dem Sozialraum VI zugeordneten Stadtteilen Hochstätt, Neckarstadt-West, Waldhof, Luzenberg und Schönau keine einzige Kinderarztpraxis. "Knapp 9300 Kinder haben somit keinen wohnortnahen Zugang zur gesundheitlichen Versorgung", sagt Peter Schäfer, Leiter des Jugend- und Gesundheitsamts. Benachteiligt sind die genannten Stadtteile auch bei der Versorgung mit freiberuflichen Hebammen. Während sich auf den Sozialraum I elf Praxen verteilen, findet sich im Sozialraum fünf nur ein einziger Eintrag.

Aus der Analyse werden verschiedene Handlungsempfehlungen abgeleitet. "Auch wenn wir als Stadt vieles nicht allein regeln können, so können wir doch eine steuernde Rolle übernehmen", betont Ulrike Freundlieb. Ohne Bevormundung, stattdessen mit Überzeugungskraft und fundierten Zahlen. Man will daher das Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung suchen und Problembewusstsein wecken. Derzeit hat ein Kinderarzt nach erfolgter Zulassung die freie Standortwahl innerhalb eines Stadtgebiets. Bei Übernahme einer bestehenden Kinderarztpraxis ist eine Verlegung nach wenigen Monaten möglich. Als Kommune wiederum könne man Anreize schaffen, damit auch Gebiete mit sozialen Problemlagen für die Gesundheitsversorger wieder attraktiv werden.

Einen solchen Anreiz sieht Freundlieb beispielsweise in der Förderung von Gesundheitszentren oder Medizinischen Versorgungszentren, in denen Ärzte und weitere Akteure aus dem Gesundheitswesen sich ansiedeln und von gemeinsamen Strukturen profitieren. "Es ist jedenfalls ein zentrales Anliegen der Stadt, möglichst optimale Bedingungen bereitzustellen, die ein gesundes Aufwachsen der in Mannheim lebenden jungen Menschen ermöglichen", betont die Bürgermeisterin und schickt die Begründung gleich hinterher: "Gesunde Kinder lernen leichter und schaffen sich eine gute Ausgangssituation für Ausbildung und Beruf." Doch nicht in allen Familien sind die Voraussetzungen optimal und das entsprechende Bewusstsein vorhanden. Im Sinn der Chancengleichheit sollen daher bereits bestehende Angebote des Jugend- und Gesundheitsamts wie "Frühe Hilfen", Behindertensprechstunden oder zur Suchtprävention weiter optimiert und die Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspartnern wie den Mannheimer Geburtskliniken und kirchlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe ausgebaut werden.

Der Kinder- und Jugendgesundheitsbericht erhebt für verschiedene Altersbereiche Daten zur Zahngesundheit, der Häufigkeit der in Anspruch genommenen Vorsorgeuntersuchungen, zu meldepflichtigen Infektionskrankheiten, zum sprachlichen Entwicklungsstand, Körpergewicht und zu Ernährungsgewohnheiten. Laut Schäfer liegen aufgrund der Einschulungsuntersuchung die meisten Daten im Bereich der Vorschulkinder vor.