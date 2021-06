Mannheim. (dpa) Bei einer Auseinandersetzung in seiner Gaststätte an der Ecke Mittelstraße und Pumpwerkstraße ist der Wirt lebensgefährlich verletzt worden. Zeugen hatten den 43-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag kurz nach 2 Uhr entdeckt und Hilfe geholt, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Mann bei der Auseinandersetzung schwere Kopfverletzungen erlitten, hieß es. Der 43-jährige Gastwirt wird nach wie vor in eine Klinik intensivmedizinisch behandelt.

Hinsichtlich des Täters sind die Ermittlungen der Polizei vorangekommen: Unter Tatverdacht steht ein 34-jähriger Mann, nach dem aktuell gefahndet wird. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt.

Update: Freitag, 4. Juni 2021, 16.02 Uhr