Von Gerhard Bühler

Mannheim. Der Tag der Arbeit am 1. Mai wird seit der Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) 1949 im ganzen Land zu politischen Kundgebungen genutzt. Weil in Zeiten von Corona derzeit alle Massenveranstaltungen verboten sind, lief die Kundgebung in Mannheim zum ersten Mal nicht in gewohnter Form ab. Die Veranstaltung wurde ins Internet verlegt und konnte dort live verfolgt werden. Damit mochten sich aber nicht alle Gewerkschafter und Aktivisten abfinden. Deshalb lud das "Aktionsbündnis 1. Mai Mannheim" am Freitag zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz.

Unter dem Motto "Solidarisch und nicht allein – Solidarität heißt Menschen schützen – Solidarität heißt Grund- und Menschenrechte verteidigen" sollte sie sich laut Veranstalter insbesondere gegen "gewerkschaftsfeindliche, rechte Aktivitäten" wenden. Zudem wiesen die Organisatoren darauf hin, dass Teilnehmer Abstand zueinander halten und Alltagsmasken tragen müssen.

"Die aufgemalten Kreuze am Boden zeigen, wo sich Personen aufstellen dürfen”, begrüßte Wolfgang Alles, Sprecher des Aktionsbündnisses, die Teilnehmer. Die Ermahnung wäre kaum nötig gewesen: Bei launischem Aprilwetter hatten sich die rund 100 anwesenden Personen schon freiwillig über die Platzfläche verstreut. Keiner war ohne Gesichtsmaske erschienen. "Wir sehen uns nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu den Angeboten der Gewerkschaft im Netz”, stellte Wolfgang Alles klar. Es sei aber wichtig, unter schwierigen Bedingungen Flagge zu zeigen und Front gegen Verschwörungstheorien von rechter Seite zu machen.

Wen er damit meinte, machte der Ex-Alstom-Betriebsrat auf Nachfrage deutlich: Jene "Corona-Leugner", die für eine Heidelberger Anwältin demonstriert hätten. Aber er wetterte auch in eine andere Richtung: "Es gibt Personen in der Politik, die zugunsten der Wirtschaft zur Lockerung der Corona-Maßnahmen aufrufen." So wie Wolfgang Schäuble, dessen Aussagen "schlimmer sind, als jene der rechter Hetzer". Denn der Schutz des Lebens habe Vorrang vor der Wirtschaft, betonte Wolfgang Alles.

Im weiteren Programm kamen etliche Redner zu Wort. Warnung vor Betriebsrat-Mobbing, die Aufnahme von Flüchtlingen oder der Stopp von Rüstungskäufen waren einige der Themen. "Die Corona-Schutzmaßnahmen haben hervorragend funktioniert. Es gab keinerlei Grund einzugreifen", sagte Polizei-Einsatzleiter Jörg Lewitzki.