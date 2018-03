Von Gerhard Bühler

Mannheim. Ein großes Streitthema in den Mannheimer Etatberatungen am Dienstag war die Gebührenfreiheit für Kindertagesstätten. Zwischen SPD, CDU, Grünen und Linken herrscht relative Einigkeit darüber, dass die Befreiung von den Gebühren kommen soll. Die Stadtverwaltung sieht diese allerdings als schwer finanzierbar an.

Derzeit liege der Elternanteil bei 13 Prozent der Kosten im Kita-Bereich, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz. Die Gebührenfreiheit werde wesentliche Auswirkungen auf die Finanzplanung der Stadt haben, warnte er. Aber CDU-Sprecher Claudius Kranz hielt dagegen: "Schlechter verdienenden Eltern tut die Kita-Gebühr durchaus weh. In den letzten Jahren hatte der Krippenausbau Vorrang, jetzt haben wir wieder Mittel verfügbar. Hessen und Rheinland-Pfalz haben gebührenfreie Kindergärten." Die CDU will dafür 3,6 Millionen Euro jährlich ab 2018 ausgeben.

"Kitas sind Bildungsstätten, die gebührenfrei sein sollten", nickte Lena Kamrad (SPD). Die Sozialdemokraten wollen dafür jährlich 4,2 Millionen einsetzen. Die Linke hielt in ihrem Antrag sogar einen Betrag von fünf Millionen pro Jahr für angemessen. "Wir wollen nicht die große Gießkanne. Die nötige Hilfe ist mit weniger Mitteln zu machen", beschrieb Raymond Fojkar (Grüne) einen anderen Ansatz. Dieser sieht vor, Geringverdiener und Alleinerziehende von den Kita-Gebühren zu befreien und sich dabei an der Pfändungsgrenze zu orientieren. Damit könnten Familien mit Einkommen nur etwas über dem Hartz-IV Niveau von den Gebühren frei gestellt werden.

"Boulevard Kaiserring" als Herzensangelegenheit

Am Ende wurde mit breiter Mehrheit ein Kompromiss-Antrag beschlossen, der ab 2018 das zweite Kindergartenjahr gebührenfrei stellt (Kosten 900.000 Euro) und ab 2019 auch das erste Kindergartenjahr (Kosten 3,2 Millionen Euro). Im Jahr 2020 fallen dafür 4,6 Millionen Euro Kosten an, ab 2021 jährlich 4,8 Millionen Euro. Für die kommenden vier Jahre ergeben sich dadurch Mehrausgaben für die Stadt von 13,5 Millionen Euro.

Eine Herzensangelegenheit der Grünen ist der "Boulevard Kaiserring" - mit der Umwandlung des Abschnitts am Tattersall zur Flaniermeile unter Bäumen. Ihr Antrag über 500.000 Euro zusätzlich dafür fand eine knappe Mehrheit von SPD, Linken und einzelnen Stadträten anderer Lager. Gegen ein weiteres Projekt von Grünen und SPD - den Neubau eines Radwegs entlang der Augustaanlage - zog die CDU zu Felde: "Die Radfahrer aus Richtung Neuostheim fahren lieber am Neckar entlang. Wir sehen den Bedarf für den Radweg nicht", meinte Kranz und verlangte die Streichung und andere Verwendung der Mittel über 800.000 Euro. "Wir wollen keine Fahrspur opfern und keinen Schildbürgerstreich wie in der Bismarckstraße", erregte sich Achim Weizel (ML). "Ein Radweg ja, aber nur auf dem Gehweg, der sehr breit ist", forderte er. Genauso sei es ja geplant, bestätigte Kurz. Also entschied das Gremium: Gestrichen wird nichts.

Manches Versprechen für die Bürger im kommenden Haushalt fand dagegen Mehrheiten, wenn auch nur knappe. Wie die Förderung der Dach- und Fassadenbegrünung (125.000 Euro), Poller an Straßenecken (100.000 Euro), die Herstellung des sicheren Fußwegs zum Sportgelände Wallstadt (150.000 Euro) oder zusätzliche Mittel für Spielplätze (400.000 Euro). "Wir sind jetzt netto bei etwa 15 Millionen Euro Mehrausgaben", nannte Kurz nach der Abarbeitung von 350 Etat-Anträgen den Stand. Für einen genehmigungsfähigen Haushalt sei die Gegenfinanzierung nötig.