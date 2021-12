Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Die Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus auf dem Hauptfriedhof ist eingerahmt von den Namen der Ermordeten. Die große Mehrheit von ihnen starb jedoch nicht in einem KZ, sondern in einer medizinischen Einrichtung. Sie wurden umgebracht, weil den Nazis ihr Leben "unwert" erschien. Die Historikerin Lea Oberländer hat eine Doktorarbeit zum Thema NS-"Euthanasie" in Mannheim verfasst – im Rahmen eines vom Marchivum und der Universität begleiteten Forschungsprojekts.

Die Historikerin Lea Oberländer stellte Nachforschungen zu Mannheims „Euthanasie“-Opfern an. Foto: zg

1040 Namen von Menschen jeden Alters hat Lea Oberländer nachweislich herausgefunden. Menschen, deren Lebens- und Leidensweg in Psychiatrien, Hungeranstalten und Gaskammern endete. "Diese Zahl ist erschreckend, die Einzelschicksale sind es umso mehr", betont Marchivum-Dirketor Ulrich Nieß. Im Stadtarchiv hat Oberländer ihre Forschungsergebnisse vor Kurzem vorgestellt. Anfang 2022 bringt das Marchivum dazu ein Buch heraus.

Von den namentlich identifizierten Mannheimerinnen und Mannheimern, die von den Nationalsozialisten ab 1940 systematisch ermordet wurden, konnte Oberländer für 369 den letzten bekannten Wohnort herausfinden. Als Quelle dienten vorrangig Patientenakten und Friedhofsbücher sowie Kontakte, die das Marchivum zu Angehörigen herstellte. Die befragte die 30-Jährige vor allem dazu, wie in der Familie mit dem Thema umgegangen wurde. "Viele wussten lange gar nicht, dass sie Hinterbliebene von ‚Euthanasie‘-Opfern sind", berichtet Oberländer. Angehörige der zweiten und dritten Generation, die keine Ahnung davon hatten, dass Onkel oder Cousine aufgrund einer physischen oder psychischen Erkrankung oder wegen einer Behinderung ermordet wurden.

Für die Autorin ist das keine Überraschung, da über diese, auf mindestens 200.000 Menschen geschätzte Opfergruppe nach wie vor nur wenig bekannt ist. In den betroffenen Familien war das Thema meist aus Schmerz und Schuldgefühlen ein Tabu. Dabei haben Lea Oberländers Nachforschungen ergeben, dass einige Angehörige sich sehr wohl kümmerten, von den Anstalten aber immer wieder abgewimmelt wurden.

Da Mannheim keine psychiatrische Klinik hatte, ist die Stadt kein unmittelbarer Tatort. Der damalige Oberbürgermeister Carl Renninger pochte jedoch insbesondere nach der teilweisen Zerstörung des Städtischen Krankenhauses durch Luftangriffe im Jahr 1943 bei der Gauleitung darauf, die Anstalt Wiesloch sofort freizumachen, um kranke und verwundete Zivilisten dorthin zu verlegen.

Die Stadt stellte die Versorgung körperlich Kranker über die Versorgung der Psychiatriepatienten und nahm in Kauf, dass diese in bereits überfüllte Anstalten oder direkt nach Hadamar in Mittelhessen verlegt wurden, was oft ihren Tod bedeutete. Menschen, deren Leben nach Auffassung der Nazis mehr kostete, als es einbrachte. "Unwertes Leben", "nutzlose Esser", "Ballastexistenzen", die man auch deshalb vernichten wollte, um vermeintlich damit verbundene Erbkrankheiten auszurotten.

In diese Gruppe wurden auch diejenigen eingeordnet, deren Lebensstil nicht in die Norm der NS-Ideologie passte. Die Mordaktion wurde unter dem Deckmantel des Mitleids mit unheilbar Kranken durchgeführt, wofür perfiderweise der aus der Antike stammende Begriff "Euthanasie" missbraucht wurde, der ursprünglich für einen guten, würdigen Tod nach dem Willen des Betroffenen steht. Zahlreiche Biografien hat Oberländer in den Text ihres Buchs eingebettet.

Darunter auch die von Oskar Georg Aspenleiter, der mit seinen Eltern in der Waldhofstraße 11 lebte. Bereits als Elfjähriger litt er an einer chronischen Entzündung des Gehirns und war ab 1935 wiederholt Patient in der Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen. Am 26. Juli 1940, zwei Tage nach seinem 29. Geburtstag, wurde er zusammen mit anderen Patienten abgeholt, in die Anstalt Grafeneck auf der Schwäbischen Alb gebracht und am selben Tag in der Gaskammer ermordet.

Anita Andres wurde von ihrer Mutter nach der Geburt in ein Säuglingsheim abgegeben und kam in eine Pflegefamilie. Aufgrund einer Entwicklungsverzögerung brachten die Pflegeeltern das Mädchen ins Städtische Krankenhaus, wo "Idiotie" diagnostiziert wurde. Anita wurde zunächst in der auf Kinder und Jugendliche spezialisierten Anstalt Mosbach/Schwarzacher Hof im Odenwald aufgenommen. 1944 war sie für einen Monat in der Forschungsabteilung des Psychiaters Carl Schneider an der Universität Heidelberg, der an lebenden Kindern zur Vererbbarkeit von Behinderungen forschte. Das kleine Mädchen starb drei Wochen nach ihrer Zeit in Heidelberg in der Anstalt Eichberg, wo Carl Schneiders "Forschungskinder" regelmäßig mit überdosierten Medikamenten getötet und anschließend seziert wurden.

Die Mannheimer Opfer kamen an mindestens 30 verschiedenen Orten zu Tode. 519 der 1040 Identifizierten wurden in der Tötungsanstalt Grafeneck vergast. Viele weitere starben während des Kriegs und in den unmittelbaren Nachkriegsjahren in den Anstalten an Unterversorgung, Hunger und Vernachlässigung. Die Ermordung jüdischer Patienten hatte laut Oberländer innerhalb der "Euthanasie"-Aktion eine sehr hohe Priorität. "Der Holocaust begann also schon 1940 auf deutschem Boden", stellte sie dazu in ihrem Vortrag fest.

Nach 1945 herrschte lange Schweigen über die Ermordeten. Doch dann trat die Hilfsstelle für Rasseverfolgte bei der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart an zahlreiche Städte in Baden-Württemberg mit dem Anliegen heran, die Gräber von NS-Verfolgten würdig zu kennzeichnen. In Mannheim wie in anderen Kommunen folgte man dem Aufruf nur zögerlich. Doch letztlich wurde eine Liste mit 523 sogenannten "KZ-Gräbern" abgegeben, darunter die 438 aus den Gasmordanstalten der "Euthanasie".

Damit liegen nur in München und in Hadamar mehr "Euthanasie"-Tote begraben als in Mannheim. Auf Anweisung des Regierungspräsidiums rangen sich die Verantwortlichen nach vielen Bedenken 1962 dazu durch, mit der Planung für ein gemeinsames Gräberfeld für KZ-Opfer und ein Ehrenmal auf dem Hauptfriedhof zu beginnen.

Es sollte mehr als sieben Jahre dauern, bis die Umbettung der Urnen erfolgte. Namen und Tatorte sind in das Bronzegitter, das das Grab umschließt, eingelassen. "Ein Hinweis darauf, dass 438 dieser 511 Menschen nicht im KZ starben, sondern aufgrund ihrer Behinderung oder Krankheit vergast wurden, existiert allerdings bis heute nicht", sagt Oberländer und hofft, dass ihre Publikation helfen wird, die Gedenkstätte durch eine erklärende Tafel zu ergänzen.