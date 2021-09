Von Gerhard Bühler

Mannheim. Mannheim hat 1607 die Stadtrechte erhalten – noch ein ganzes Stück älter ist eine Kirchenglocke. Diese wurde bereits 1521 gegossen. Am kommenden Sonntag, 19. September, wird ihr 500-jähriges Jubiläum mit einem großen Fest im Evangelischen Gemeindezentrum Neuhermsheim gefeiert. Die Glocke hat einen Durchmesser von 43 Zentimeter und ist 34,5 Zentimeter hoch. Sie ist also relativ klein, aber auch ziemlich laut.

"Sie ist schon schrill mit ihrem hohen, harten Ton", sagt Pfarrerin Nina Roller schmunzelnd. Am frei stehenden Glockenturm neben dem Gemeindezentrum verrichtet sie zuverlässig ihren Dienst. Die Glocke ruft die Neuhermsheimer Gemeinde zu Gottesdiensten, läutet zum Gebet und anderen Festen. Doch sie war hier nicht immer und blickt vielmehr auf eine bewegte Geschichte zurück.

Lange Zeit läutete sie im Rathaus einer ländlichen Gemeinde. Nach einem Aufenthalt auf einem Glockenfriedhof drohte der Schmelzofen. Dann aber wurde ihr die Aufgabe zuteil, für die Gläubigen in einer Mannheimer Kirche zu läuten. Dass sie freilich nach dem Zweiten Weltkrieg in den frühen 1950er-Jahren überhaupt in der Quadratestadt landete, war wohl ein Versehen.

Die Geschichte der Glocke beginnt in der Biberacher Gießhütte in Briel im Alb-Donau-Kreis, wo sie 1521 gegossen worden ist. Eine lateinische Inschrift hält dieses Datum fest. Es war dasselbe Jahr, als Papst Leo X. den Kirchenbann über Martin Luther verhängte. Jahrhunderte lang diente sie danach unangetastet als Rathausglocke in der südbadischen Gemeinde Lottstetten bei Waldshut nahe der Schweizer Grenze – bis zur Machtübernahme durch die Nationalsozialisten und der alles beherrschenden Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg.

Wegen des Mangels an Metall wurde die Glocke 1942 wie Tausende weitere im ganzen Land beschlagnahmt, um für die Waffenproduktion eingeschmolzen zu werden. Glücklicherweise kam es nicht so weit und so konnte sie auf einem "Glockenfriedhof" bis zum Kriegsende zusammen mit anderen überdauern. "Wohl durch ein Versehen bei der geplanten Rückführung wurde die Glocke, die eigentlich eine Marienglocke ist, dann nicht zurück nach Lottstetten, sondern nach Mannheim geschickt", berichtet Gerlinde Kammer vom Ältestenkreis der Thomas-Gemeinde, die für das Jubiläum die Geschichte der Glocke in Kirchenarchiven recherchiert hat.

In der zerbombten Stadt war sie für die "Holzkirche" vorgesehen, die der Ökumenische Rat der Kirchen in Genf der Stadt als Ersatz für die bei Angriffen stark beschädigte Konkordienkirche geschenkt hatte. Als die Konkordienkirche dann 1952 wiederaufgebaut war, zog die mobile Holzkirche weiter nach Neuhermsheim in den Husarenweg, zum ersten evangelisches Gotteshaus im Stadtteil. Mit der Eröffnung des 2007 neu gebauten Evangelischen Gemeindezentrums in der Johannes-Hoffart-Straße zog auch die Glocke mit um und läutet seitdem wenige Meter entfernt in einem eigenen Glockenturm.