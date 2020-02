Mannheim. (pol/van) Kommen Jugendliche ungehindert an hochprozentigen Alkohol und Tabakwaren? 9 von 12 Testkäufen im Mannheimer Stadtgebiet sind am Mittwochnachmittag durchgefallen. Das ist die Bilanz der Polizei.

Diese hatte mithilfe eines Testkäufers, ein Auszubildender der Polizei, in Supermärkten, Kiosken und bei Einzelhändlern kontrolliert, ob der Jugendschutz eingehalten wird. Das Ergebnis ist ernüchternd. In 9 von 12 Fällen wurde die Ware problemlos an den Jugendlichen verkauft. Gegen die betroffenen Verkäufer hat die Stadt nun Ermittlungen eingeleitet. Diese haben mit Bußgeldern zu rechnen.

Der Regelsatz für betroffene Angestellte liegt nach Angaben der Beamten bei 300 Euro, für die Inhaber - sollten diese selbst verkauft haben - sogar bei 2000 Euro.

Laut Jugendschutzgesetz dürfen Tabakwaren von Minderjährigen weder erworben noch konsumiert werden. Gleiches gilt für Spirituosen und deren Mischgetränke. Der Erwerb und Konsum von Bier und Wein ist ab einem Alter von 16 Jahren legal.