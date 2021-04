Mannheim. (pol/mare) Der Vermisste 81-Jährige wurde am Freitag gegen 18 Uhr wohlbehalten im Mannheimer Stadtteil Schönau gefunden und von einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen in das Seniorenheim in Mannheim-Lindenhof zurückgebracht werden. Zuvor war ein Hinweis eingegangen, wie die Polizei mitteilt.

Der Senior hatte Freitag kurz nach Mitternacht ein Seniorenheim in Lindenhof und kehrte seitdem nicht wieder zurück. Armin R. ist dringend auf Medikamente angewiesen und war möglicherweise orientierungslos.

In Lindenhof sowie Niederfeld waren mehrere Polizeistreifen sowie Mantrailer-Hunde des DRK und ein Polizeihubschrauber zur Fahndung nach dem Vermissten eingesetzt.

Update: Freitag, 9. April 2021, 19.15 Uhr