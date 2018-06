Von Volker Endres

Mannheim. Die angekündigte Videoüberwachung und der Baufortschritt in der Immobilie im ehemaligen Mömax-Haus im Quadrat K 1 nahm Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz bei seinem Stadtteilspaziergang durch die Unterstadt der Quadrate genauer in Augenschein. Eine willkürliche Auswahl. "In der Innenstadt hätten wir genügend Themen für einen längeren Marathon", scherzte der Verwaltungschef.

Die Videoüberwachung kommt, und sie wird flächendeckend, versprach Projektleiter Klaus Pietsch aus dem Mannheimer Polizeipräsidium. So seien am Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof bereits vier neue Kameras installiert worden, die bereits den Probebetrieb aufgenommen haben. Der Alte Messplatz werde als nächstes mit der neuen Technologie ausgestattet, Paradeplatz, Plankenkopf am Wasserturm sowie die Breite Straße vom Schloss bis zum Neckartor werden nach und nach folgen.

Am Ende sollen "um die 70 Kameras" den öffentlichen Raum in der Mannheimer Innenstadt "ausleuchten", so Pietsch. Er hat dabei große Ziele: "Wir wollen in der Videoüberwachung eine Echtzeitintervention", informierte er die interessierten Bezirksbeiräte. So soll eine vom Fraunhofer-Institut entwickelte Software die Polizei bei bestimmten Bewegungsabläufen, etwa einer liegenden Person, plötzlicher Rudelbildung oder Fluchtbewegungen, selbstständig alarmieren. "Algorithmus auswertende Videoüberwachung", nennt dies der Projektleiter, oder auch "den Mannheimer Weg." Das Problem: "Die Software dafür existiert zwar, aber sie wurde bislang nur unter Laborbedingungen getestet", so der Polizeioberrat. Seinen Aussagen zufolge werde das System "in vier bis fünf Jahren" öffentlichkeitstauglich.

Pietsch verwies auf die Statistik, nach der im gesamten Mannheimer Stadtgebiet 0,7 Straftaten pro Jahr und Hektar verzeichnet sind. In der gesamten Innenstadt betrage die Zahl schon 13 Straftaten pro Hektar, die Breite Straße habe einen Wert von 45, der Alte Messplatz gar von 55 und der Vorplatz am Hauptbahnhof liege mit 400 Straftaten pro Hektar einsam an der Spitze. Hier wurde die Kameraüberwachung, im Gegensatz zu den Innenstadtquadraten, im Übrigen nie deaktiviert. Trotzdem glauben Pietsch und Oberbürgermeister Kurz an ein steigendes Sicherheitsgefühl für Anwohner, Passanten und Geschäftswelt. "Wir sind froh über das Projekt", unterstrich Wolfgang Ockert als Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins Östliche Innenstadt.

Er hofft auf einen Erfolg der Videoüberwachung und auch auf einen Erfolg des neuen K 1-Karrées. Die beiden Investoren Ömer Nohut und Akin Erdem schilderten die Fortschritte ihres Projekts: "Wir haben schon 90 Prozent der Fläche vermietet", so Nohut. Ein großer Aldi-Markt im Erdgeschoss, ein Fitnessstudio, eine "internationale Gastronomiekette" und das kommunale "Cinema Quadrat" seien die Ankermieter. Das Quadrat öffne sich im Erdgeschoss mit mehreren Verkaufskiosks zur Straße hin.

Eröffnung soll im ersten Quartal 2019 sein. "Wir wollen die Vielfalt, die zwischen Kurpfalzbrücke und Marktplatz entstanden ist, integrieren", so Nohut. Ganz so optimistisch zeigten sich die anwesenden Bezirksbeiräte nicht. Immerhin: "Es ist gut, dass die geschlossene Fassade an dieser Stelle wegkommt", kommentierte Ockert.